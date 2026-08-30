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Artvin'den şaşırtan görüntü: Dolu yağışı Sahara Geçidi'ni beyaza bürüdü

Artvin'de sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini doluya bırakırken, beyaza bürünen Sahara Geçidi'nde bazı tırların yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin'den şaşırtan görüntü: Dolu yağışı Sahara Geçidi'ni beyaza bürüdü

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi beyaza bürünürken, bazı tırların yolda kalması sonucu trafikte aksamalar yaşandı.

Artvin den şaşırtan görüntü: Dolu yağışı Sahara Geçidi ni beyaza bürüdü 1

ARTVİN'DE DOLU YAĞIŞI

Şavşat-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan Sahara Geçidi'nde etkili olan dolu, yolu ve çevresindeki yeşil alanları kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Artvin den şaşırtan görüntü: Dolu yağışı Sahara Geçidi ni beyaza bürüdü 2

ETRAFI BEYAZA BÜRÜDÜ

Dolu nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı tırlar ilerleyemeyerek yolda kaldı. Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan ve kış mevsimini aratmayan manzara, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin dolu yağışı
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