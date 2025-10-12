HABER

Artvin heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

AK Parti Artvin Milletvekili ve eski bakanlardan Faruk Çelik, Rize’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında, Artvin il teşkilatı ve yerel yöneticilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Artvin’de yürütülen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Artvin İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte, belediye başkanlarının da katılımıyla Rize’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Artvin heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu 1

"ÇOK VERİMLİ BİR BULUŞMAYDI"

Açıklamasında, Artvin'de tamamlanan, devam eden ve planlanan projelere dair kapsamlı bir sunum yapıldığını ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Artvin AK Parti İl, İlçe, Kadın ve Gençlik kollarımız, Belediye Başkanlarımızla birlikte Rize’de Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Artvin’de gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız hizmet ve yatırımlarımızı arz ettik. Yatırımlarımız ve teşkilatlarımızın çalışmalarına dair talimatlarını aldığımız çok verimli bir buluşmaydı"

Artvin heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu 2

Faruk Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygun bir tarihte Artvin’e gelerek, kentteki yatırımların toplu açılış törenlerine katılacağını açıkladı. Çelik, bu ziyaretin Artvin halkı için büyük bir anlam taşıyacağını belirterek, Cumhurbaşkanının bölge halkıyla buluşmasında güçlü bir katılım beklediklerini ifade etti.

AK Parti teşkilatlarının saha çalışmaları ve yatırım odaklı projeleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek ve yönlendirme aldıklarını vurgulayan Çelik, Artvin’in kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

