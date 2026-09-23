Artvin’de bir çocuk boğulma tehlikesi atlattı

Hopa ilçesinde bir oto yıkama işletmesinde bir olay yaşandı. Bir çocuk yemek yerken boğazına lokma kaçtı. İşletme sahibi Abdulkadir Yıldız, durumu fark etti. Çocuğun nefes almakta zorlandığını gördü. Yüzü morardığı için hemen müdahale etti. Heimlich manevrasını uygulamaya başladı. İlk denemeleri başarısız oldu. Ancak sonrasında lokma çıktı.

Abdulkadir Yıldız, durumu anlattı. Yemek saatinde çevredeki çocuklara yemek ikram ediyordu. Bir çocuğa yemek sordu. Çocuk aç olduğunu söyledi. Yemek yerken bir anda çocuk morardı. Durumu hızlıca fark eden Yıldız, müdahale etti. Heimlich manevrasını daha önce izlemişti. Pes etmeden birkaç kez denemeye devam etti. Sonunda lokmayı çıkarmayı başardık. Çocuk yeniden nefes almaya başladı.

Yıldız, çocuğa geçmiş olsun dileklerini iletti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İzleyenler büyük bir korku yaşadı. Ancak yaşanan bu olay, zamanında bir müdahale ile sonlandırıldı. Herkesin bu tür olaylara dikkat etmesi gerektiği unutulmamalı.

Kaynak: İHA