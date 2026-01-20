Artvin’de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Artvin’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle şehir merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için ekipler sahada yoğun mesai harcadı.

Şehir merkezinde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu belirtilirken, Artvin Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle ana arterler ve yoğun kullanılan güzergâhlarda iş makineleriyle biriken kar temizlendi.

İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kar yağışının sabah mesai saatlerine denk gelmesiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, yetkililer buzlanma riskine karşı dikkatli olunması, kış lastiği ve zincirsiz yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Mahalle aralarında kar topu oynayan çocuklar beyaz örtünün keyfini çıkarttılar.

