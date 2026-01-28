Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda başka illerden Hopa’ya uyuşturucu getirileceği belirlenince, jandarma ekipleri narkotik köpeklerin de katıldığı çeşitli adreslerde adli arama yaptı. Aramada, 130 gram kokain, 3 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 100 Dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır