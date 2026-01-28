HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hopa ilçesinde operasyon düzenlendi.

Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda başka illerden Hopa’ya uyuşturucu getirileceği belirlenince, jandarma ekipleri narkotik köpeklerin de katıldığı çeşitli adreslerde adli arama yaptı. Aramada, 130 gram kokain, 3 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 100 Dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Artvin’de uyuşturucu operasyonu 1

Artvin’de uyuşturucu operasyonu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'a kar geliyor, tarih açıklandı!İstanbul'a kar geliyor, tarih açıklandı!
46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu46 yaşındaki engelli adam, kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Artvin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.