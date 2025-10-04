HABER

Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı inşaatın ikinci katından asansör boşluğuna düşen Ali Osman Çiçek, yaralandı.

Asansör boşluğuna düşüp yaralandı

Olay, Patlangıç Mahallesi 358 Sokak’taki yapımı süren 3 katlı bir inşaatta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Ali Osman Çiçek, ikinci kattan asansör boşluğuna düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiçek, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu ve bacaklarında kırık oluştuğu tespit edilen Çiçek, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

