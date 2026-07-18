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Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı

Yalova'da binada arızalanan asansörde mahsur kalan 9 kişi, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla bulundukları yerden kurtarıldı. Yalova İtfaiye Müdürlüğü, benzer olaylarda vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, asansörde mahsur kalınması durumunda kabin içerisinde sakin kalınması, havalandırma sisteminin engellenmemesi ve en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak profesyonel ekiplerden yardım istenmesi gerektiğini hatırlattı.

Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki binadaki asansörün arızalanması sonucu içerisinde bulunan 9 vatandaş mahsur kaldı.İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Yalova İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, öncelikle asansör kabininin kapısını kontrollü şekilde aralayarak içeride bulunan vatandaşlara temiz hava tüpüyle oksijen desteği sağladı.

Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı 1

9 KİŞİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Daha sonra seyyar hidrolik ayırıcı ekipman kullanan ekipler, asansör kapısını güvenli şekilde açarak içeride mahsur kalan vatandaşları tek tek tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar başarılı operasyon nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı 2

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Yalova İtfaiye Müdürlüğü, benzer olaylarda vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, asansörde mahsur kalınması durumunda kabin içerisinde sakin kalınması, havalandırma sisteminin engellenmemesi ve en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak profesyonel ekiplerden yardım istenmesi gerektiğini hatırlattı.

Asansörde mahsur kalan 9 kişi operasyonla kurtarıldı 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova asansör
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