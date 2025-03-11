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Aşı tartışmalarına son nokta: Bilim ne diyor? Kovid aşılarının üzerindeki sis perdesi kalktı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.03.2025 10:21
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Son zamanlarda baş ağrısından kalp krizine, beyin kanamasından kalp ritim bozukluğuna kadar birçok sağlık sorunu aşılara bağlanıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, milyonlarca kişi arasında yapılan araştırmalar sonucunda aşıların böyle bir sonuca etki yapmadığını, aksine buna bağlı ölüm oranlarında da azalmaya neden olduğunu dile getirdi.

Aşı tartışmalarına son nokta: Bilim ne diyor? Kovid aşılarının üzerindeki sis perdesi kalktı

Son dönemde, birçok kişi çeşitli sağlık sorunlarını, özellikle kalp krizi, beyin kanaması ve ritim bozukluklarını aşılarla ilişkilendirerek şikayetçi olmaya başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, aşıların sağlık üzerinde negatif etkiler oluşturduğuna dair yaygın iddiaların aksine, bu tür rahatsızlıkların aşılarla ilişkilendirilmesinin bilimsel bir temele dayanmadığını belirtti. Yapılan geniş çaplı araştırmalar, aşıların bu tür hastalıklara neden olmadığını, aksine bu tür sağlık problemleriyle mücadelede fayda sağladığını ortaya koydu.

AŞILAR VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Son yıllarda geleneksel tıp bilgileriyle çelişen bir şekilde, birçok hastanın sağlık sorunlarını doğrudan aşıya bağladığını dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, “Özellikle sosyal medyada ve halk arasında, aşı olan kişilerin kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık problemleri yaşadığına dair yaygın bir görüş var. Neredeyse her üç hastamızdan biri bu tür soruları bize soruyor. Bu, aynı zamanda sosyal medyada da sürekli karşılaştığımız bir konu. Yapılan bilimsel çalışmalar bu iddiaları çürütmektedir” dedi.

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MİLYONLARDA KİŞİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILDI

Aşıların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan kapsamlı araştırmalara değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, başta 10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışma, daha sonra 8 milyon, 45 milyon ve nihayetinde 100 milyon kişiyi kapsayan araştırmalara kadar birçok önemli veri elde edildiğini söyledi. Bu çalışmalarda, aşı olan ve olmayan gruplar arasında ölüm oranları, kalp krizi, beyin kanaması gibi sağlık sorunları açısından ciddi bir fark olmadığı, hatta aşı yapılan kişilerde bu olasılıkların daha az olduğu görüldü,” diye konuştu.

AŞILARIN SAĞLIK KORUMA ÖZELLİĞİ

Yapılan bu çalışmaların sonucunda, aşıların beyin kanaması ve kalp krizini doğrudan engellediği sonucunun çıkmadığını, ancak Kovid-19 gibi viral hastalıkların oluşturabileceği komplikasyonlardan korunmada etkin olduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Kovid-19 gibi hastalıklara karşı oluşan komplikasyonları azaltmada oldukça etkili bir koruma sağlıyor. Aşılanan kişilerde pıhtılaşma ve emboli gibi durumlar daha az görülüyor,” dedi. Ayrıca, aşı yapılmayan bireylerin Kovid-19’a yakalanmaları durumunda daha ciddi komplikasyonlar yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Aşı covid covid 19 aşı kovid-19
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