Aşık Reyhani memleketinde anıldı

Anadolu’da aşıklık ve ozanlık geleneğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani, ölümünün 19.

Aşık Reyhani memleketinde anıldı

Anadolu’da aşıklık ve ozanlık geleneğinin önde gelen isimlerinden birisi olan Erzurumlu Aşık Yaşar Reyhani, ölümünün 19. yılında düzenlenen bir etkinlikle memleketinde anıldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan anma programında Aşık Reyhani’nin hayatından kesitler anlatıldı, şiirleri okundu ve türküleri seslendirildi. Aşık Reyhani’nin oğlu Ozan Reyhani, Şahin Sarıgül, Fuat Çerkezoğlu, İsrafil Öztürkoğlu, Serdar Alyakut ve Alperen Uzun’un sazlarıyla icra ettikleri Aşık Reyhani eserler davetlilere eşsiz anlar yaşattı. Eski Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, Aşık Reyhani’yi hem anlattı hem de şiirlerini okudu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu’daki aşıklık ve ozanlık geleneğinin önemli bir ismi olan Aşık Reyhani’yi her zaman rahmet ve hasretle anacaklarını ifade ederek, "O hem Erzurum’un hem de Anadolu’nun sesi olmuştur. Hatırasını her zaman yaşatacağız" dedi.

Aşık Reyhani kimdir?
1932 yılında Hasankale’nin (Pasinler) Alvar köyünde doğdu. Asıl adı Yaşar Yılmaz‘dır. İran’dan göçen babası önce Kars’a daha sonra Erzurum’a yerleşti. Aşık Reyhani’nin çocukluğu köyünde geçti. Zaman zaman komşu köylere gitme imkanı bulduysa da daha başka yerlere gidemedi. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Küçük yaşlarda köyüne gelen aşıklardan etkilendi. Hem aşıklardan dinleyerek hem de eline geçen kitapları okuyarak birçok halk hikayesini öğrendi. Bayburtlu Aşık Hicrani tarafından kendisine ’Reyhani’ mahlası verildi. Konya Aşıklar Bayramı’na aralıksız katılan 7 aşıktan biridir. Eski aşıkların dışında, yetiştiği Huzuri Baba, Nihani, Cevlani, Efkari, Murat Çobanoğlu’nun babası Gülistan Çobanoğlu gibi aşıklardan gelenek ve usul öğrendi. Aşık Reyhani birçok ülkeye konser ve konferanslara katılmak üzere çağrıldı. Ayrıca ABD’nin Michigan Üniversitesi’nde katıldığı bir konferanstan sonra kendisine fahri öğretmenlik unvanı verildi. Aşık Reyhani 10 Aralık 2006 tarihinde Bursa’da vefat etti.

