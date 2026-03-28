Aşırı yağış istinat duvarını yıktı: 5 araç zarar gördü

Olay, Girne Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu bir siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

İSTİNAT DUAVRI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Beton parçaları ve korkuluk demirlerinin altında kalan park halindeki 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Duvarın yıkıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek gölgede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının teselli kaynağı olduğu olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA