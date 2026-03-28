Aşırı yağış istinat duvarını yıktı: 5 araç zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sitenin istinat duvarının yıkılması sonucu park halindeki 5 araç zarar gördü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının teselli kaynağı olduğu olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Girne Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu bir siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.

İSTİNAT DUAVRI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Beton parçaları ve korkuluk demirlerinin altında kalan park halindeki 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Duvarın yıkıldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek gölgede güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmamasının teselli kaynağı olduğu olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkol masasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandıAlkol masasında başlayan tartışma ölümle sonuçlandı
Batman'da trafik kazası! 5 yaralıBatman'da trafik kazası! 5 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın istinat duvarı
En Çok Okunan Haberler
Süreyi Trump da onayladı! İran planı ortaya çıktı

Süreyi Trump da onayladı! İran planı ortaya çıktı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

