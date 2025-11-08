HABER

Asırlık çınar ağacının koruma altına alınması bekleniyor

Giresun’un Keşap ilçesi Kulak mevkisinde, liman içinde bulunan ve asırlık yıllık olduğu belirtilen 6,5 metre çapındaki dev çınar ağacı, mahalle sakinlerinin talebiyle koruma altına alınmak isteniyor.

Mahalle halkı, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu ağacın bölgenin doğal mirası olduğunu belirterek yetkililerden tescillenmesini ve anıt ağaç statüsüne alınmasını talep ediyor.

Mahalle sakinlerinden Ali Öztürk, ağacın yıllara meydan okuduğunu belirterek, "Ağacımız yaklaşık bin yıla yakın, 6 buçuk metre çapı olan bir ağaç. Çok önceleri içinde boşluk varmış, çocuklar o boşluğa girip oynarmış. Tehlike oluşturmasın diye insanlar içine taş doldurmuş, ağaç da kendini kapatmış ve bu zamana kadar gelmiş. Biz köy halkı olarak koruduk, kolladık. Bundan sonra da devlet tarafından koruma altına alınmasını istiyoruz ki gelecek nesiller de görsün" dedi.
Doğaseverler ve çevre gönüllüleri de bölgedeki bu tarihi ağacın ekolojik ve kültürel değeri nedeniyle koruma altına alınması gerektiğini vurguluyor

