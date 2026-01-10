HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Asırlık miras: Kocaeli'de 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Kocaeli’nin Akçakoca Mahallesi’ndeki tarihi Hacı Ayvaz Camii, restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kalkıyor.

Asırlık miras: Kocaeli'de 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Kocaeli’de 1857 yılında inşa edilen tarihi Hacı Ayvaz Camii, deprem sonrası ciddi hasar aldı. Minaresi çökme tehlikesi oluşturuyordu. Restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ayağa kaldırılıyor. Akçakoca Mahallesi’nde yer alan cami, kültür varlığı olarak tescillidir. Restorasyon süreci, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Cami uzun süre ibadete kapalı kaldı. 2021'de resmi başvurularla restorasyon süreci başlatıldı. Yıllar süren girişimlerden sonra, restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay önce başladı. Çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, sürecin zorlu geçtiğini belirtti. Cami yeniden ibadete açılacak. Mahalle sakinleri bunun için çok mutlular. Hacı Ayvaz Camii’nin durumu hassas ve zor. Camide oldukça fazla yıpranma var. Minare büyük bir tehlike oluşturuyordu.

Minarenin çökmesi an meselesiydi. Allah korusun, birinin başına bir şey gelse bunun vebalini kimse ödeyemezdi. Muhtar, gerekli evrakları zamanında hazırladıklarını ifade etti. 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yaptık.

Asırlık miras: Kocaeli de 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor 1

Minarenin çökme riski ortaya çıktığında büyük bir tedirginlik yaşandı. Mahalle içindeki bu bölge, insanların sürekli geçtiği bir alandı. Büyükşehir Belediyesi, vakıflarla anlaşma yaptı. Minare güvenli bir şekilde indirildi ve temizlendi. Şu an için bir tehlike bulunmuyor. Böylece büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Uzayan sürecin nedeni ödeneklerin gecikmesiydi. Vakıflarla yazışmalar yapıldı. Sürecin uzamasının sebebi, ödenek çıkmasını beklemekti. Ancak bu durum bizi durduramadı. Sürecin takibini yaptık. Dilekçelerimizle konunun üstünde durduk. Çünkü burası tarihi bir cami. Bırakırsan kendi haline terk olur.

Restorasyon sürecinin başlamasıyla birlikte mutlu olduk. Yaklaşık 3 ay önce tamirat süreci başladı. Bu gün, yıllardır beklediğimiz bir gündü. Şu ana kadar çok güzel bir yol alındı. Çalışan ekipten memnunuz. Camimiz, 5 aya kalmadan tamamlanır. İnşallah kapılarını yeniden ibadete açarız.

Caminin tekrar hizmete açılması mahalle için önemlidir. Tarih kokan bu mahalledeki caminin yeniden ayağa kaldırılması mutluluk vericidir. Burası sadece bir bina değil, geçmişimiz ve kültürümüzdür. Vatandaşlar buraya gelerek gönül rahatlığı ile ibadet edecekler.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyorKars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Esenyurt'ta patlama! 'Çok gürültülü bir ses duyduk'Esenyurt'ta patlama! 'Çok gürültülü bir ses duyduk'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli restorasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.