Asırlık miras: Kocaeli'de 169 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Kocaeli’de 1857 yılında inşa edilen tarihi Hacı Ayvaz Camii, deprem sonrası ciddi hasar aldı. Minaresi çökme tehlikesi oluşturuyordu. Restorasyon çalışmalarıyla cami yeniden ayağa kaldırılıyor. Akçakoca Mahallesi’nde yer alan cami, kültür varlığı olarak tescillidir. Restorasyon süreci, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Cami uzun süre ibadete kapalı kaldı. 2021'de resmi başvurularla restorasyon süreci başlatıldı. Yıllar süren girişimlerden sonra, restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 ay önce başladı. Çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin, sürecin zorlu geçtiğini belirtti. Cami yeniden ibadete açılacak. Mahalle sakinleri bunun için çok mutlular. Hacı Ayvaz Camii’nin durumu hassas ve zor. Camide oldukça fazla yıpranma var. Minare büyük bir tehlike oluşturuyordu.

Minarenin çökmesi an meselesiydi. Allah korusun, birinin başına bir şey gelse bunun vebalini kimse ödeyemezdi. Muhtar, gerekli evrakları zamanında hazırladıklarını ifade etti. 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuru yaptık.

Minarenin çökme riski ortaya çıktığında büyük bir tedirginlik yaşandı. Mahalle içindeki bu bölge, insanların sürekli geçtiği bir alandı. Büyükşehir Belediyesi, vakıflarla anlaşma yaptı. Minare güvenli bir şekilde indirildi ve temizlendi. Şu an için bir tehlike bulunmuyor. Böylece büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Uzayan sürecin nedeni ödeneklerin gecikmesiydi. Vakıflarla yazışmalar yapıldı. Sürecin uzamasının sebebi, ödenek çıkmasını beklemekti. Ancak bu durum bizi durduramadı. Sürecin takibini yaptık. Dilekçelerimizle konunun üstünde durduk. Çünkü burası tarihi bir cami. Bırakırsan kendi haline terk olur.

Restorasyon sürecinin başlamasıyla birlikte mutlu olduk. Yaklaşık 3 ay önce tamirat süreci başladı. Bu gün, yıllardır beklediğimiz bir gündü. Şu ana kadar çok güzel bir yol alındı. Çalışan ekipten memnunuz. Camimiz, 5 aya kalmadan tamamlanır. İnşallah kapılarını yeniden ibadete açarız.

Caminin tekrar hizmete açılması mahalle için önemlidir. Tarih kokan bu mahalledeki caminin yeniden ayağa kaldırılması mutluluk vericidir. Burası sadece bir bina değil, geçmişimiz ve kültürümüzdür. Vatandaşlar buraya gelerek gönül rahatlığı ile ibadet edecekler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır