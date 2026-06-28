Aşkale’de feci trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aşkale-Erzurum karayolu Küçük Geçit köyü mevkiinde seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre pikap, seyir halindeyken yaşanan arıza nedeniyle emniyet şeridine çekildi. Pikap sürücüsü Deniz Sayan, aracındaki arızayı kontrol etmek amacıyla aracın ön kısmına geçtiği sırada, aynı istikamette seyreden kamyonun çarpması sonucu yol kenarındaki şarampole savrularak ağır yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Aşkale Bölge Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada kamyon sürücüsü Adem Hıdış’ın hafif yaralandığı öğrenilirken, ağır yaralanan Deniz Sayan’ın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: İHA