Askeri kamuflajla mesaj vermişti! Putin'den Kursk açıklaması: "Ukrayna askerleri ya teslim olarak ya da ölerek çıkabilirler"

Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından Ukrayna, 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Trump, görüşmeler için bir heyetin Moskova'ya gittiğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından savaşın kritik bölgesi Kursk'a giden Rusya lideri Putin, askeri kamuflaj giyerek dünyaya mesaj vermişti.

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Ateşkesle ilgili yeni açıklamalar yapan Putin, Ukrayna ile ateşkes konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi yapabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’a Ukrayna ile ateşkes konusundaki çabaları için teşekkür eden Putin, "Düşmanlıkların durdurulması önerisine katılıyoruz, ancak bu kalıcı bir barışa yol açmalı ve bu krizin altında yatan nedenleri ortadan kaldırmalı" dedi. Putin, Ukrayna'da ateşkesten yana olduklarını söyleyerek, ateşkes halinde kontrol ve denetim konularının henüz netleşmediğini bildirdi.

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"KURSK TAMAMEN ELİMİZDE"

Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk bölgesinde Rus ordusunun kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurarak, Ukraynalı askerlerin bölgeden sadece iki şekilde ya teslim olarak ya da ölerek çıkabileceklerini ifade etti.