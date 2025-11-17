Askeri kargo uçağımız düşmüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında alınan kararları açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

ASKERİ KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ: "ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE PAYLAŞACAĞIZ"

Kardeş ülkeler başta olmak üzere dünyanın her yanından taziye ve dayanışma mesajları aldık. Gürcistan ve Azerbaycan olayın ilk başından itibaren tüm imkanlarını seferber ettiler. Uçağın kara kutusunda ve şehitlerimizin naaşlarına kısa sürede ulaştık. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kaza kırım ekiplerimizin topladığı veriler ışığında ve kara kutu incelemeleri sonucunda elim kazanın neden yaşandığını daha çok net göreceğiz. Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

"KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 17 BİN DOLARA YAKLAŞTI"

Aziz milletimize kimsenin patronluk taslamasına, parmak sallamasına müsaade etmedik. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başına milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Savunma Sanayii'nde Türkiye dünyanın imrenerek takip ettiği bir seviyeye yükseldi. Bugün Türkiye emin, ehil, dürüst kadroların elinde en üretken yıllarını yaşıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz adım adım gerçeğe dönüşüyor.

KIBRIS AÇIKLAMASI

KKTC Cumhurbaşkanı ile atılacak adımları konuştuk. Geçmişte defalarca denenmiş önerilerinin tekrar ısıtılmasını vakit kaybı olarak görüyoruz. Çözüm iki devletin bir arada olmasından geçiyor. Adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT YAPIMI

11 ilimiz için hedefimiz yılbaşından önce 453 bin bağımsız bölümün anahtar teslimini yapmaktır. Anahtar sahibi kalmamış tek bir hak sahibi kalmayana kadar gece gündüz çalışacağız.

İSTANBUL'DA 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETMESİ

İnsanımızın ücretini ödediği gıdada sahtekarlık olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma çok boyutlu olarak devam ediyor. Ölümlerin neden kaynaklandığı ortaya çıkacak. Gelen ihbarlar titizlikle takip ediliyor. Bir usulsüzlük tespit edilince kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır