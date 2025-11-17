HABER

Son dakika | Anne ve 2 çocuğunun ardından baba Servet Böcek de hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen, ve Fatih'te bir otelde kalan Böcek ailesinin başına gelenler tüm Türkiye'yi üzerken, bir acı haber daha geldi. Ortaköy'de yedikleri yemeklerden zehirlendikleri öne sürülen Kadir Muhammet (6), Masal B. (3) ve anneleri Çiğdem Böcek'in vefatlarının ardından, bir süredir yoğun bakımda entübe edilen baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.

Metin Yamaner

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken aileden bir acı haber daha geldi.

BABA DA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören Baba Servet Böcek'in de durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. Bilinci kapalı olarak entübe edilen Servet Böcek de akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Fatih’te rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Böcek ailesinde, 2 evladımız ve annelerinin ardından baba Servet Böcek de tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.
'ALÜMİNYUM FOSFİT' DETAYI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

PANZEHİRİ OLMADIĞI BELİRTİLDİ

Özellikle tahtakurusu ve hamam böceği ilaçlamasında kullanılan 'alüminyum fosfit' maddesinin panzehirinin olmadığı belirtildi. En çok tarımda ve konutlarda 'pestisit' adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi.
NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlenmişti. Soruşturmada aralarında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

