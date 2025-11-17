HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan zehirlenme olayında hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu yan yana defnedildi. Baba Servet Böcek'in tedavisi sürerken gözaltı sayısı 11'e çıktı. Olayın ardından acı görüntüler kalbini sızlatırken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Otelde o gece neler yaşandığını anlatan Servet Böcek’in dayısı, "Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Annenin bilinci yerindeymiş, hastanede çocuklarını sormuş" diye konuştu.

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş

Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş 1

MEZARLIKTAKİ ACI GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ SIZLATTI

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi.

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş 2

Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş 3

OLAY GECESİ NE YAŞANDI? KAHREDEN DETAYLAR...

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

'Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın.'

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş 4

RAPOR BEKLENİYOR

Olayla ilgili açılan adli soruşturma tüm yönleriyle soruşturulurken Adli Tıp Kurumunca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi.

O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş 5

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma çerçevesinde aralarında ailenin kaldığı otel sahibi ve yemek yedikleri esnaf ile ilaçlama şirketi yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Böcek ailesinin başına gelenlerden sonra Ortaköy'de sakinlik hakim Böcek ailesinin başına gelenlerden sonra Ortaköy'de sakinlik hakim

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Android kullanıcılarına müjde: iPhone’lardaki özellik geliyor!Android kullanıcılarına müjde: iPhone’lardaki özellik geliyor!
Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve daha niceleri... Türkiye'nin konuştuğu düğün!Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve daha niceleri... Türkiye'nin konuştuğu düğün!

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Ortaköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.