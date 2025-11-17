O gece neler yaşandı? Böcek ailesinin ölümünde kahreden detaylar... Çocuklarını sormuş

Olay, 12 Kasım'da gece saatlerinde İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

MEZARLIKTAKİ ACI GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ SIZLATTI

Olayda hayatını kaybedenler Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafta sonu toprağa verildi.

Anne ve 2 çocuğu Bolvadin Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilirken, mezarlıktaki acı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.

OLAY GECESİ NE YAŞANDI? KAHREDEN DETAYLAR...

Servet Böcek'in dayısı Recep Yılmaz ise cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada olayla ilgili tepkilerini dile getirerek şunları söyledi:

'Olayla ilgili çok üzgünüz, birisi de (baba Servet Böcek) can çekişiyor. Otelde yatıyorlar başka bir şey yediklerini de bilmiyorum. Servet'in hanımı uyurken kız çocuğuna dokunuyor ve hareket etmediğini fark ediyor. Sonra bakıyor ki ölmüş. Ondan sonra otele söylüyorlar ve ambulanslar gelip hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış ama o da hastanede vefat ediyor. Annenin (Çiğdem Böcek) bilinci yerindeymiş. Sonra bizim aile üyelerimiz oraya gittiler. Çiğdem eşi ve çocuklarını soruyor ‘iyi' diyorlar. Sonra 2 saat sonra diyorlar ki ‘başınız sağolsun'. Çiğdem de vefat ediyor. Yeğenim şu anda can çekişiyor. Suçlular cezalandırılsın.'

RAPOR BEKLENİYOR

Olayla ilgili açılan adli soruşturma tüm yönleriyle soruşturulurken Adli Tıp Kurumunca ilk inceleme sonucu hazırlanan raporda 2 çocuğun ve annenin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüm sebebinin tespit edilmesi için kati (son) raporun inceleme sonucunun beklendiği belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Soruşturma çerçevesinde aralarında ailenin kaldığı otel sahibi ve yemek yedikleri esnaf ile ilaçlama şirketi yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır