İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! 4 kişi tutuklandı

Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, yedikleri yemek sonrası gittikleri otelde fenalaştı. Anne, baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Anne ve 2 çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek de bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

ALÜMİNYUM FOSFİT DETAYI

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ederken ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

TUTUKLANDILAR

Soruşturmada ise aralarında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.