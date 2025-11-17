HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! 4 kişi tutuklandı

İstanbul Fatih’te tatile gelen anne, baba ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! 4 kişi tutuklandı
Recep Demircan

Almanya'dan İstanbul'a gelen 4 kişilik Böcek ailesi, yedikleri yemek sonrası gittikleri otelde fenalaştı. Anne, baba ve 2 çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Anne ve 2 çocuğu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek de bugün yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! 4 kişi tutuklandı 1

ALÜMİNYUM FOSFİT DETAYI

Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ederken ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetmişti! 4 kişi tutuklandı 2

TUTUKLANDILAR

Soruşturmada ise aralarında midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetti! 4 kişi tutuklandı İstanbul'da 4 kişilik Böcek ailesi hayatını kaybetti! 4 kişi tutuklandı
17 Kasım 2025
17 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"
Yer: Konya! Eşinin gözleri önünde bıçaklandıYer: Konya! Eşinin gözleri önünde bıçaklandı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Şehit cenazesindeki gülüşmeler sonrası skandal paylaşım! Bu kez oğlu...

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Kilo verdi imaj değiştirdi! Galada görenler tanıyamadı

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.