Türkiye Böcek ailesini konuşuyor! Son görüntüler ortaya çıktı: Otele böyle girmişler

Böcek ailesinde 3 kişinin ölümü beraberinde fazlaca soru işareti doğurdu. Ailenin ölüm nedeni gıda zehirlenmesi mi yoksa otel ilaçlaması mı? Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru hala yanıtsız... Böcek ailesinin kaldıkları otele girerkenki son görüntüleri ortaya çıktı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4’ü bugün adliyeye sevk edildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım tarihinde İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım tarihide hastaneye kaldırılmış, anne ve çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Soruşturma kapsamında ailenin konakladığı otel mühürlenmişti.

Bugün ise gözaltı sayısının 11'e yükseldiği belirtilmişti.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır