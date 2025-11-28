Askerlikte yeni karar akıllara aynı soruyu getirdi! Macron "Tehditler hızlandı" diyerek duyurdu

Fransa'da gönüllük esasına dayalı yeni askerlik uygulaması 2026 yazında yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uygulamanın tamamen askeri nitelikte ve gönüllük esasına dayalı olacağını belirtti.

"18-19 YAŞLARINDAKİ GENÇLER TARAFINDAN İNŞA EDİLECEK"

Macron, Fransız Alplerinde bulunan Varces Askeri Üssü'nde yaptığı konuşmada, yeni askerlik uygulamasının gelecek yazdan itibaren yürürlüğe konacağını belirtti.

Bu uygulamanın tamamen askeri nitelikte ve gönüllülük esasına dayalı olacağını kaydeden Macron, "Askerlik hizmetlerinin temeli 18-19 yaşlarındaki gençler tarafından inşa edilecek." diye konuştu.

Macron, Fransa'nın küresel konjonktürde "hızlanan tehditlere" yanıt vermesine yardımcı olacak uygulamanın "Avrupalı müttefiklerin uygulamalarından ilham alınarak" düzenlendiğini belirtti.

Yeni uygulamayla bir ayı ön eğitim olmak üzere 18-19 yaşındaki kadın ve erkeklere 10 ay gönüllü askerlik hizmeti getirileceğini aktaran Macron, askerlik hizmetine dahil edilen gençlerin "sadece Fransız topraklarında" ve ülke savunması için hizmet vereceğini vurguladı.

Gençlerin hangi koşullarda gönüllü olabileceğine ilişkin detayların Ocak 2026’da belirleneceğini ifade eden Macron, bu gönüllüler arasından "motivasyonu en yüksek ve ordunun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olanların ulusal orduya dahil edileceğini kaydetti.

Program kapsamında 2026’da sadece Fransa topraklarında görev yapacak 3 bin kişinin dahil edilmesi ve 2030’a kadar ise bu sayının 10 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Ulusal basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, gönüllü askerlik hizmetine katılanlara aylık en az 800 avro ödenecek, konaklama, yemek ve ekipman desteği sağlanacak.

ALMANYA'DA "ASKERLİK HİZMETİNİN MODERNİZASYONU" TARTIŞILIYOR

Bu arada Almanya’da ise Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından hazırlanan "Askerlik Hizmetinin Modernizasyonu" başlıklı yasa tasarısı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tasarıda askere alımlarda İsveç modeli benimsendiği için 18 yaşına gelen tüm erkekler, internet üzerinden dolduracakları hazırlık beyanıyla askerliğe elverişli olup olmadıklarını bildirmekle yükümlü olacak.

Kadınlara herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen gönüllü olmaları halinde kadınlar formu doldurup askerlik yapabilecek.

Ancak CDU/CSU “Danimarka modeli" olarak bilinen sistemde, gönüllü sayısının yetersiz kalması halinde kura çekilerek zorunlu askerlik hizmeti yapılmasını isterken SPD ise zorunlu kura uygulamasının hem yasal hem de sosyal açıdan sorunlu bularak buna karşı çıkıyor.

Bu da uzun yıllar sonra yeniden zorunlu askerlik tartışmalarını gündeme taşımış oldu.

Savunma Bakanı Pistorius “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir yaş grubundaki tüm erkekleri tekrar muayeneye tabi tutarsak ve askerlik yapabilecek tüm kişilerin verilerini toplarsak, bu Rusya'da da fark edilecektir. Başka bir deyişle: Bu da caydırıcı bir önlemdir." dedi.

Pistorius böylece kimin askerlik yapmaya hazır olduğunu ve kimin olmadığını bileceklerini bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

Pistorius ayrıca mecliste görüşülmeye başlanan tasarının Almanya’nın güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtti.

Almanya'da 2011 yılında zorunlu askerlik dönemin hükümeti tarafından askıya alınmıştı.

Ancak önlenmesi gereken bir savunma durumu ortaya çıkması durumunda Anayasa'ya göre 2011 yılında askıya alınan zorunlu askerlik hizmeti derhal yeniden yürürlüğe girebilecek.

Ülkede asker sayısı 2035 yılına kadar 260 bine, yedek kuvvet sayısını ise 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da zorunlu bir askerlik hizmeti bulunmazken, 1996’ta dönemin Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile zorunlu askerlik hizmeti kaldırılmıştı.

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası diğer Avrupa ülkeleri gibi Rusya’yı kıta güvenliğine ciddi bir tehdit olarak gören Fransa bir yandan savunma harcamalarını artırmayı hedeflerken, diğer yandan yaklaşık 30 yılın ardından askerlik hizmetlerinde yeni adımlar atma kararı aldı.

Kamu borçları ile darda olan ülkede savunma harcamalarına ayrılan bütçenin artırılması aşırı sağ başta olmak üzere bazı kesimlerde tepki ile karşılanırken, askerlik hizmetlerinde düzenleme gidilmesi kararı da ülke gündeminde "Fransa gençlerini Ukrayna’ya gönderecek" algısıyla eleştirilere neden oldu.

Hükümetin bu uygulamasının yaklaşık 50 bin civarında olan yedek asker sayısını 2035'e kadar iki katından fazla artırarak 105 bine çıkarma hedefine hizmet etmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma harcamalarının yanı sıra askeri kapasiteyi artırma konusunu da kıta ülkelerinin gündeminde ilk sıralara taşıdı. 2014’te Rusya’nın Kırımı işgalinin ardından Litvanya 2015’te zorunlu askerlik uygulamasını yeniden yürürlüğe koyarken, İsveç ve Letonya da Rusya-Ukrayna Savaşının patlak verdiği 2022’den sonra benzer adımlar attı.