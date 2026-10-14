İstanbullular için art arda kritik uyarılar! Saat verildi: "Sakın dışarı çıkmayın, araçlarınızı kullanmayın"

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağışlar sabah saatlerinde etkisini artırdı. Birçok bölgede sel olurken, vatandaşlar büyük zorluklar yaşadı.

İstanbul için uyarılar devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan etkili olan yağışlı hava ile ilgili uyarılarda bulundu.

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

AKOM'da incelemelerde bulunan Aslan, "Sevgili İstanbullular... Dün akşam itibarıyla İstanbul, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ve gece 22.00’den itibaren İstanbul’da başlayan yağmur devam ediyor. Şu an itibarıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu %53 civarında. Dolayısıyla yağışlı havalardaki ortalama ile hemen hemen aynı seyirde gidiyor. 8.392 personel ve 2.246 aracımızla, ekibimizle olaylara müdahale ediyoruz. Şu an İstanbul’da olumsuz bir durumla ve koşulla karşı karşıya değiliz. Allah’a şükür bu saate kadar yağıştan dolayı oluşan büyük bir kaza ile karşı karşıya kalmadık. Çeşitli noktalarda araç arızaları sebebiyle bir trafik yoğunlaşması oluyor. Ancak tüm ekiplerimizle sahadayız ve müdahale ediyoruz" dedi.

"GEREKMEDİKÇE ARACINIZLA ÇIKMAYIN, TOPLU TAŞIMA KULLANIN"

Aslan yağışlı havanın bugün de devam edeceğini söyledi ve "Bugün için de yağış devam edecek. Akşam saatlerine kadar Büyükçekmece’den Boğaz kıyılarına kadar yoğun yağış almaya devam edeceğiz. Akşam saatlerinden sonra, saat 18.00’den sonra Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’na geçmeye başlayacak bu yağış. Ve yarın sabaha kadar da Anadolu Yakası’nda yoğun yağış almaya İstanbullular olarak devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün süreyle, dediğim gibi, bir soğuk hava diliminin içinde İstanbul. Kimi gün yoğun yağmur yağışıyla karşı karşıya kalacağız, bazen yağışsız günler geçireceğiz. Ben buradan tüm yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum: Gerekmedikçe aracınızla, özel aracınızla yollara çıkmayın, toplu taşımayı kullanın. Gerekmedikçe evinizden ayrılmayın. Çünkü bazı saatlerde rüzgarın hızı şiddetlenerek fırtına seviyesine çıkacak; saatteki hızı 75-80 kilometreye çıkabilecek bir noktaya gelecek. Aynı zamanda tüm İstanbulluların da bilmesini isterim ki; biz hava tahminlerini AKOM olarak önceden yaparak, Meteoroloji ile görüşerek gerekli tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Yılların tecrübesi ve birikimiyle beraber çeşitli noktalarda önlem alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslan açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:



"Normalde 24 saatte ‘yoğun yağış’ dediğimiz zaman, 24 saatte metrekareye 100 kilo yağış düştüğünde biz buna ‘yoğun yağış’ veya ‘aşırı yağış’ diyoruz. Fakat dün akşam 22.00’den itibaren bugün saat 10.00’a kadar, yani 12 saatte metrekareye 100 kilograma yakın yağış düştü. Dolayısıyla 24 saatte yağması gereken mevsim normallerindeki veya aşırı yağış oranlarını 12 saatte İstanbul aldı. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Karayollarının, İSKİ’nin ve Emniyetin aldığı çeşitli tedbirler vasıtasıyla, devletin kurumları eş güdüm içinde çalışarak İstanbul’da minimum hasarla ve minimum problemle bu süreci atlattık"

ORHAN ŞEN: "DIŞARI ÇIKMAYIN! SABAHA KADAR SÜRECEK"

Öte yandan Orhan Şen'den de İstanbullu vatandaşlar için kritik bir uyarı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında yaptığı açıklamada saat 16'da şiddetli yağış olacağını ifade ederek "Sakın dışarı çıkmayın. Sabaha kadar yağış olacak" dedi.