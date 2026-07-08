Assassin's Creed Black Flag Resynced'in Metacritic puanı açıklandı: Serinin en iyi dördüncü oyunu

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ambargosu kalktı ve inceleme puanları gelmeye başladı.

METACRITIC 84 İLE SERİNİN EN İYİ DÖRDÜNCÜ OYUNU

Webtekno'da yer alan habere göre, oyun PS5 platformunda aldığı 84 puanla serinin en iyi 5 oyunu arasına girmeyi başardı. Hatta Assassin’s Creed 3’ü geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti.

Eleştirmenlere göre Resynced, "orijinale sadık kalmak" ile "modern yenilikler yapmak" arasında kalmış. Genel hatlarıyla ise oyun gayet iyi durumda.

Oyun basınının önde gelen mecraları Dexerto ve Loot Level Chill gibi isimler oyuna tam puan verirken, bazı incelemeler ise teknik hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle 10 üzerinden 6 ila 7 civarında kaldı.