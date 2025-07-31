HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

Adana'da at ve eşek eti skandalının ardından bir başka gıda skandalı daha yaşandı. Kentte yapılan denetimlerde, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde faaliyet gösteren bir işletmede 5 tondan fazla paça ve bağırsak bulundu. İnsan tüketimine sunulmak üzere hazırlanan ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye idari işlem başlatıldı.

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet
Cansu Akalp

At ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da, bir başka gıda skandalı daha ortaya çıktı Adana’da gıda güvenliğine yönelik denetimler sırasında, bağırsak ve paça üretimi yapan ruhsatsız bir işletmeye baskın düzenlendi. Operasyonda, 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet 1

Haberler.com'un aktardığı bilgilere göre ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet 2

Yetkililer, halk sağlığını riske atan bu tür işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Adana, daha önce de et sahtekârlıklarıyla sıkça anılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, kentteki bazı işletmelerin dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı ortaya çıkmıştı.

Yeni skandalla birlikte, kentteki gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukraynalı Iryna Antalya'da dehşeti yaşadıUkraynalı Iryna Antalya'da dehşeti yaşadı
AYM'den dikkat çeken Tayfun Kahraman kararı!AYM'den dikkat çeken Tayfun Kahraman kararı!

Anahtar Kelimeler:
eşek At gıda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

Leroy Sane, Osimhen, Ederson derken... Galatasaray'da sürpriz operasyon!

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

İstanbul açıklarında deprem! Çevre iller de sallandı

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

20 bin liradan kaçış kuyruğu!

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

E-Devlet'te erişime açıldı! İşte Türkiye'nin dijital haritası...

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

Türkiye’de görüntülendi! Dalış eğitmeni gözlerine inanamadı: Normalde sıcak denizlerde yaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.