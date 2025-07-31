At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizden bir skandal daha! Mide bulandıran rezalet

At ve eşek eti skandalıyla gündeme gelen Adana'da, bir başka gıda skandalı daha ortaya çıktı Adana’da gıda güvenliğine yönelik denetimler sırasında, bağırsak ve paça üretimi yapan ruhsatsız bir işletmeye baskın düzenlendi. Operasyonda, 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanmış bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.

HEPSİNE EL KONULDU

Haberler.com'un aktardığı bilgilere göre ürünlerin tamamına imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, halk sağlığını riske atan bu tür işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini belirtti.

Adana, daha önce de et sahtekârlıklarıyla sıkça anılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde, kentteki bazı işletmelerin dana eti adı altında at ve eşek eti sattığı ortaya çıkmıştı.

Yeni skandalla birlikte, kentteki gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi.