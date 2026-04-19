Atakum’da ruhsatsız silah ve kılıç ele geçirildi

Samsun’un Atakum ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada ruhsatsız silah ve kılıç ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsa yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde B.H. (44) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet tüfek kartuşu ve 2 adet kılıç ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, ruhsatsız silah ve suç unsurlarına yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, kamu düzenini bozanlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Samsun
