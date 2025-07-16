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Atakum’da yol onarım çalışmaları

Samsun’un Atakum ilçesinde kırsal ve merkez mahallelerinde çalışma yapan belediye, problemli yolları onarıyor.Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde sürdürdükleri malzeme serme, asfalt yama, taş parke döşeme çalışmalarında mesai harcıyor.

Atakum’da yol onarım çalışmaları
Çiğdem Sevinç

Samsun’un Atakum ilçesinde kırsal ve merkez mahallelerinde çalışma yapan belediye, problemli yolları onarıyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde sürdürdükleri malzeme serme, asfalt yama, taş parke döşeme çalışmalarında mesai harcıyor. Belediyeye ait Taflan İlhan Kılıç Kilitli Taş ve Parke Tesisinde seri şekilde üretilen taş, parke ve bordürler yol, yaya geçidi ve açık alanlarda yerleştiriliyor. Belirli program dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarla, ulaşım ağı adım adım güçlendiriliyor.

YOĞUN YOL MESAİSİ

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada "Atakum halkına, en iyi hizmeti sunmak için sahada ara vermeden çalışıyoruz. Kentimizin dört bir tarafında eş zamanlı ve koordineli şekilde çalışma yürütüyoruz. Atakum’da, konforlu ve güvenli ulaşımı sağlamak ve yol sorununu çözmek için saha mesaimiz artarak sürecek" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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