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Ataşehir'de 15 milyonluk saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar... "Sana ceza kestik"

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Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda yaşanan haraç olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ataşehir'de bir iş yerinden haraç almak istediği iddia edilen iki kişi iş yerine kurşun yağdırdı. Olaya karışan 17 yaşındaki B.B., tutuklanırken, Y.Ü.N.(26) ise Van'da yakalandı. Öte yandan iş yeri sahibi, yurt dışı numarasından arandığını ve "Sana 15 milyon lira ceza kestik" denilerek tehdit edildiğini söyledi.

Olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde 28 Haziran'da saat 02.20 sıralarında meydana geldi.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

İş yerinin önüne gelen iki şüpheli haraç almak istedikleri iddiasıyla kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi.

Ataşehir de 15 milyonluk saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar... "Sana ceza kestik" 1

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; DİĞERİ VAN'DA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin iş yerine doğru ateş ederken diğer şüphelinin de video çektiği görüldü. Şüphelilerden 17 yaşındaki B.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan Y.Ü.N.(26) ise Van'da yakalandı.

Ataşehir de 15 milyonluk saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar... "Sana ceza kestik" 2

"SANA 15 MİLYON CEZA KESTİK"

Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. İş yeri sahibi A.E.’nin ifadesinde farklı tarihlerde yurt dışı numarasından arandığını ve şüphelilerin "Sana 15 milyon lira ceza kestik" diyerek tehdit ettiklerini söyledi.

(DHA)

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Ataşehir saldırı
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