Ataşehir'de fabrika yangını: 4 işçi dumandan etkilendi

Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki mutfak ve banyo malzemesi üreten bir fabrikanın çatısında yapılan kaynak çalışması sırasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan 11 işçiden 4'ü yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen işçilerden 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, fabrikadan yükselen yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi dron ile görüntülendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır