HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsrail'in Türkiye korkusu! Katılımcı ülkelerin tek şartı var: "Türk askeri olmalı"

Gazze'de yaşanan soykırım dünya kamuoyu tarafından endişe ile takip ediliyor. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürerken, Gazze'ye gönderilecek uluslararası barış gücü görüşmeleri de çıkmaza girdi. İsrail, Türk askerinin uluslararası güçte olmasına karşı çıktı. Washington hattı ise İsrail'e bu konuda baskı kuruyor. Katılımcı diğer ülkelerin şartı da Türk askerinin bu güçte olması. Katılımcı ülkeler Türk askerinin uluslararası güce dahil olmadan asker göndermeyeceklerini aktardı.

İsrail'in Türkiye korkusu! Katılımcı ülkelerin tek şartı var: "Türk askeri olmalı"
Melih Kadir Yılmaz

Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türk askerinin bulunması İsrail'i rahatsız etti. ABD, Türkiye’yi uluslararası görev gücüne dahil etme konusunda ısrarcı davranırken, bu durum Washington-İsrail hattında sıkıntı çıkardı.

Plana dahil olan diğer ülkeler ise Türkiye'nin katılımını şart koşuyor. Bazı ülkeler, Türkiye'nin katılımının gerçekleşmeden Gazze'ye asker göndermeyi kabul etmedikleri aktarıldı.

İsrail in Türkiye korkusu! Katılımcı ülkelerin tek şartı var: "Türk askeri olmalı" 1

KATILIMCI ÜLKELERDEN 'TÜRK ASKERİ' ŞARTI

Türkiye Gazetesi'nin The Middle East Eye'a dayandırdığı haberinde; bir kaynağın, "Türkiye’nin katılımı olmadan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler asker göndermeye yanaşmıyor" şeklinde konuştuğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise BM’de kabul edilen planın net bir çerçevesi bulunmadığı gerekçesiyle 'şimdilik' görev gücüne katılmayacağını duyurmuştu.

İsrail in Türkiye korkusu! Katılımcı ülkelerin tek şartı var: "Türk askeri olmalı" 2

"WASHİNGTON TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASINDA ISRARCI"

Konuyla ilgili olarak konuşan bir yetkili ise "Ankara yönetimi, Washington’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’nin rolü konusunda ikna etmesini bekliyor. Washington, Türk askerinin konuşlandırılması konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor" dedi.

Bahsi geçen uluslararası barış gücünün üç tugaydan ve 15 bin askerden oluşması planlanıyor. Bu gücün 20 bin askere kadar artırılabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. İsrail’in itirazlarına rağmen Türkiye’nin en az iki bin personelden oluşan birlik göndermesi bekleniyor.

TÜRKİYE ENDİŞESİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Ayrıca, İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur Kanal 14’te katıldığı canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yagur'un sözleri ise İsrail'in, Türkiye endişesini gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZU BÖLGEDE GİDEREK ARTIYOR"

Yagur, ABD’nin yoğun baskısına rağmen Türk kuvvetlerinin Gazze’ye girişinin 'mümkün olmadığını' savundu. Bunun sebebinin siyasi değil; teolojik olduğunu savunan Yagur "Bu bir ulusal çekişme değil. Türkiye’nin nüfuzu bölgede giderek artıyor. Suriye’deki varlıkları bile bizim için büyük bir sıkıntıyken buna neden Gazze’de izin verelim?" diye konuştu. İsrailli istihbaratçı, İsrail’in Gazze’ye bir barış gücü girmesi gerektiğinde Türkiye’den önce Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkelerini tercih edeceğini söyledi.

İsrail basınının ABD’li kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberlere göre, uluslararası görev gücü operasyonlarının ocak ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteorolojiden 5 ile sağanak yağış uyarısı! Meteorolojiden 5 ile sağanak yağış uyarısı!
Öğretmen sessizliğini bozduÖğretmen sessizliğini bozdu

Anahtar Kelimeler:
Asker İsrail Türkiye Gazze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.