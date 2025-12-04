İsrail'in Türkiye korkusu! Katılımcı ülkelerin tek şartı var: "Türk askeri olmalı"

Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası güçte Türk askerinin bulunması İsrail'i rahatsız etti. ABD, Türkiye’yi uluslararası görev gücüne dahil etme konusunda ısrarcı davranırken, bu durum Washington-İsrail hattında sıkıntı çıkardı.

Plana dahil olan diğer ülkeler ise Türkiye'nin katılımını şart koşuyor. Bazı ülkeler, Türkiye'nin katılımının gerçekleşmeden Gazze'ye asker göndermeyi kabul etmedikleri aktarıldı.

KATILIMCI ÜLKELERDEN 'TÜRK ASKERİ' ŞARTI

Türkiye Gazetesi'nin The Middle East Eye'a dayandırdığı haberinde; bir kaynağın, "Türkiye’nin katılımı olmadan Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler asker göndermeye yanaşmıyor" şeklinde konuştuğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise BM’de kabul edilen planın net bir çerçevesi bulunmadığı gerekçesiyle 'şimdilik' görev gücüne katılmayacağını duyurmuştu.

"WASHİNGTON TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASINDA ISRARCI"

Konuyla ilgili olarak konuşan bir yetkili ise "Ankara yönetimi, Washington’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’nin rolü konusunda ikna etmesini bekliyor. Washington, Türk askerinin konuşlandırılması konusunda ısrarcı olmaya devam ediyor" dedi.

Bahsi geçen uluslararası barış gücünün üç tugaydan ve 15 bin askerden oluşması planlanıyor. Bu gücün 20 bin askere kadar artırılabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor. İsrail’in itirazlarına rağmen Türkiye’nin en az iki bin personelden oluşan birlik göndermesi bekleniyor.

TÜRKİYE ENDİŞESİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Ayrıca, İsrailli eski istihbarat subayı Amit Yagur Kanal 14’te katıldığı canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yagur'un sözleri ise İsrail'in, Türkiye endişesini gözler önüne serdi.

"TÜRKİYE'NİN NÜFUZU BÖLGEDE GİDEREK ARTIYOR"

Yagur, ABD’nin yoğun baskısına rağmen Türk kuvvetlerinin Gazze’ye girişinin 'mümkün olmadığını' savundu. Bunun sebebinin siyasi değil; teolojik olduğunu savunan Yagur "Bu bir ulusal çekişme değil. Türkiye’nin nüfuzu bölgede giderek artıyor. Suriye’deki varlıkları bile bizim için büyük bir sıkıntıyken buna neden Gazze’de izin verelim?" diye konuştu. İsrailli istihbaratçı, İsrail’in Gazze’ye bir barış gücü girmesi gerektiğinde Türkiye’den önce Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkelerini tercih edeceğini söyledi.

İsrail basınının ABD’li kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberlere göre, uluslararası görev gücü operasyonlarının ocak ayının ortalarında başlaması bekleniyor.