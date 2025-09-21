HABER

Ataşehir’de fabrikada yangın

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca sevk edildi.

Ataşehir’de bir fabrikanın bahçesindeki geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Fabrikanın bahçesinde kâğıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede alevlere müdahale edildi. Yangın, fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine yönelik çalışma başlatıldı.

