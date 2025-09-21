Ataşehir’de fabrikada yangın

Ataşehir’de bir fabrikanın bahçesindeki geri dönüşüm alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay Ferhatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Fabrikanın bahçesinde kâğıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede alevlere müdahale edildi. Yangın, fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine yönelik çalışma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır