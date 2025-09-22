Ataşehir'de gece kazası: 3 yaralı

Ataşehir’de bir kaza meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında oldu. Çamlıca bağlantı yolunda, Ankara istikametinde yaşandı.
Hızlı giden otomobil, aynı istikamette giden araca makas attı. Kontrolünü kaybeden araç, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpma sonucu diğer araç savruldu. Emniyet şeridine geçti.
Kazada 1’i ağır, toplamda 3 kişi yaralandı. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastanelere götürüldüler.
Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
