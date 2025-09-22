HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ataşehir'de gece kazası: 3 yaralı

Ataşehir'de gece saatlerinde bir otomobil bariyere çarptı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Ataşehir'de gece kazası: 3 yaralı

Ataşehir’de bir kaza meydana geldi. Gece saat 02.00 sıralarında oldu. Çamlıca bağlantı yolunda, Ankara istikametinde yaşandı.

Hızlı giden otomobil, aynı istikamette giden araca makas attı. Kontrolünü kaybeden araç, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpma sonucu diğer araç savruldu. Emniyet şeridine geçti.

Kazada 1’i ağır, toplamda 3 kişi yaralandı. Olayı görenler hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastanelere götürüldüler.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Ataşehir de gece kazası: 3 yaralı 1Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da polis operasyonu: 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildiAdana'da polis operasyonu: 97 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Türkiye'de manda ve büyükbaş hayvan sayısındaki düşüşTürkiye'de manda ve büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş

Anahtar Kelimeler:
Ataşehir trafik gece kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.