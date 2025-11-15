"Atatürk Ansiklopedisi" 11 milyondan fazla ziyaret edildi: En çok görüntülenen ilk beş maddeyi açıkladı...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 97. yılı dolayısıyla erişime açılan Atatürk Ansiklopedisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında yer alan beşeri ve fiziki mekanlar, Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki tarihi şahsiyetlere ilişkin bilgiler sunuyor.

Ansiklopedide Atatürk'ün doğumundan vefatına kadar uzanan süreçte yaşadığı mekanlar, başlattığı, yönettiği ve yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular ile gerçekleştirdiği inkılaplar madde madde anlatılıyor.

11 MİLYON 361 BİN KEZ ZİYARET EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim 2020'de çevrim içi olarak kamuoyuna açılan Atatürk Ansiklopedisi'ne bugüne kadar 1379 madde yüklendi ve ansiklopedi 11 milyon 361 bin kez ziyaret edildi.

Ansiklopedi, 5 ay önce mobil uygulamasıyla da kullanıcıların erişimine sunularak cep telefonlarından kullanılabilir hale getirildi. Oluşturulan Atatürk veri tabanıyla Türkiye'nin dijital bilgi altyapısına katkı sağlanarak, Atatürk'ün mirasının dijital çağın olanaklarıyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

İnternet sayfası üzerinden madde önerisinin de yapılabildiği ansiklopedide yer alacak konuların belirlenmesinde, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan kaynaklara öncelik veriliyor.

Bu kaynaklarda sözü edilen mekan, olay ve kişilerle ilgili bilgilerin, tarihi süreç içinde, konunun uzmanlarınca yazılmış eser ve belgelere dayalı olarak ortaya konulması esas alınıyor. Ayrıca maddeler yazılırken yerli ve yabancı arşivlerde bulunan her çeşit bilgi ve belgelerden faydalanılması isteniyor.

Maddeler alanında uzman, en az doktor unvanını kazanan akademisyenlerce hazırlanıyor. Maddeler ortalama 3 bin kelimeden oluşuyor. Böylece her madde kısa bir makale formatında okuyucuya sunuluyor.

"YAPAY ZEKAYA KONTROL EDİLMİŞ, MİLLİ MENFAATLERİMİZE UYGUN VERİ SAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, AA muhabirine, Atatürk Ansiklopedisine kısa süreler içinde yeni maddeler eklenerek, daha da genişlediğini söyledi.

Ansiklopedinin sonuçlanmadığını, merkez bünyesinde kurulan komisyonun çalışmaya devam ettiğini belirten Kılınç, "Hem yeni maddeler ekleniyor hem de yeni kaynaklar ortaya çıkar ve maddenin güncellenmesi gerekiyor ise gerekli değişikliği yapıyoruz. Dijitalleşmeye önem veriyoruz, çağımız yapay zeka çağına dönüyor. Bu ağ sayfası ve uygulamayla aslında yapay zekaya, objektif, doğru, kontrol edilmiş ve milli menfaatlerimize uygun veri sağlamış oluyoruz. Tüm bunları ağ sayfası ve uygulamanın dijital güvenliğine dikkat ederek hayata geçiriyoruz." dedi.

EN ÇOK GÖRÜNTÜLENEN İLK BEŞ MADDE

Ahmet Kılınç, bugün itibarıyla en çok görüntülenen ilk beş maddeyi şöyle açıkladı: "Milli Mücadele Döneminde Kongreler 614 bin 892, Enver Paşa (1882-1922) 518 bin 449, Makbule Atadan (1885-1956) 434 bin 14, 31 Mart Vakası 407 bin 811, Şeyh Sait Ayaklanması ise 403 bin 463 kez görüntülenme aldı."Kaynak: AA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır