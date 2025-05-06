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Atatürk Havalimanı için yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Teknopark ilan edildi

Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeni bir karar alındı. Havalimanının terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atatürk Havalimanı için yeni karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Teknopark ilan edildi

Atatürk Havalimanı terminal binalarının 'teknopark' ilan edildiğini duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak" dedi.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak" dedi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı
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