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Atatürk Ormanı’ndan 20 ton çöp çıktı

Bilecik’te ’Ormanla Yanmasın’ sloganıyla başlatılan çöp toplama etkinlinde 20 ton çöp topladılar.

Atatürk Ormanı’ndan 20 ton çöp çıktı

Sabah Atatürk Ormanı’ndan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, kent konseyi üyeleri belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda doğasever vatandaş tarafından yapılan temizlik çalışmasında kamyonlarca şişe ve çöp toplandı. Bilecik Belediyesi tarafından simit, çay ve su ikramıyla başlayan etkinlikte çocuklar da anne ve babalarıyla birlikte çöp topladı.

‘’ÇEVREMİZİ KORUYALIM Kİ YANGINLAR OLMASIN CİĞERLERİMİZ OLMASIN’’

Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı, çevre ve doğayı korumanın önemine değinerek, "Birçok ilde olduğu gibi Bilecik’te de günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu yangını ancak 5 gün içinde söndürebildik. Biz de bir daha yangınlar çıkmasın, ciğerlerimiz yanmasın diye bu sabah belediye çalışanlarımız, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kent konseyi üyeleri ve birçok vatandaşımızla şehrimizin kalbinde yer alan Atatürk Ormanı’nda şişe ve çöpleri topladık. Ne yazık ki olması gereken kozalaklardan çok şişe ve çöp atıkları var. Bu konuda toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Çünkü burası şehrimizin tam ortasında ve yürüme mesafesinde bir nokta. Yani unutmayalım ki doğa bizden intikam almadan bizler doğamızı korumamız gerektiğinin farkına varalım. Bu anlamlı etkinlikte yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
orman
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