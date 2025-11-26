Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159’uncusu oldu

Dünyadan yüzlerce üniversitenin başvurduğu sıralamada Atatürk Üniversitesi, 159. sıraya yerleşerek küresel ölçekte önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlanan üniversite, ulusal ve uluslararası arenada yükselen ivmesini sürdürdü.

ISR 2026, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek ortaya koydukları araştırma kapasitesini değerlendiren dünyadaki ilk kapsamlı sıralama olma özelliğini taşıyor. Girdiler (finansman ve endüstri destekleri), süreç (araştırma ortamı, altyapı, yönetişim) ve çıktılar (yayın sayısı, atıf etkisi, akademik itibar) olmak üzere üç temel kategoride ölçüm yapan THE ISR, 11 farklı performans göstergesi üzerinden değerlendirme gerçekleştiriyor.

DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMALARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜRÜYOR

Atatürk Üniversitesinin ISR 2026’daki başarısı; disiplinlerarası araştırma kültürüne verilen kurumsal destek, multidisipliner proje üretimindeki artış, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik yayın performansındaki istikrarlı yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Üniversite; mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tarıma kadar geniş bir yelpazede yürütülen ortak çalışmalarla hem bilimsel çeşitliliği artırıyor hem de farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek katma değer üreten bir araştırma ekosistemi oluşturuyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır