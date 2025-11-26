HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159’uncusu oldu

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings-ISR) 2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilimsel çalışmalardaki güçlü performansını bir kez daha tescilledi.

Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası bilim sıralaması dünya 159’uncusu oldu

Dünyadan yüzlerce üniversitenin başvurduğu sıralamada Atatürk Üniversitesi, 159. sıraya yerleşerek küresel ölçekte önemli bir başarı elde etti. Türkiye genelinde 9., devlet üniversiteleri arasında ise 6. sırada konumlanan üniversite, ulusal ve uluslararası arenada yükselen ivmesini sürdürdü.

ISR 2026, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek ortaya koydukları araştırma kapasitesini değerlendiren dünyadaki ilk kapsamlı sıralama olma özelliğini taşıyor. Girdiler (finansman ve endüstri destekleri), süreç (araştırma ortamı, altyapı, yönetişim) ve çıktılar (yayın sayısı, atıf etkisi, akademik itibar) olmak üzere üç temel kategoride ölçüm yapan THE ISR, 11 farklı performans göstergesi üzerinden değerlendirme gerçekleştiriyor.

DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMALARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜRÜYOR

Atatürk Üniversitesinin ISR 2026’daki başarısı; disiplinlerarası araştırma kültürüne verilen kurumsal destek, multidisipliner proje üretimindeki artış, ulusal ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi ve akademik yayın performansındaki istikrarlı yükselişin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Üniversite; mühendislikten sağlığa, sosyal bilimlerden tarıma kadar geniş bir yelpazede yürütülen ortak çalışmalarla hem bilimsel çeşitliliği artırıyor hem de farklı alanlardaki uzmanlıkları bir araya getirerek katma değer üreten bir araştırma ekosistemi oluşturuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Dev batarya yarışı başladı: 10.000 mAh’lik telefonlar geliyorDev batarya yarışı başladı: 10.000 mAh’lik telefonlar geliyor

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'da tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

ŞOK'a kurutmalı çamaşır makinesi geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.