Ateş çemberinde 29. gün... İsrail'e füze fırlattılar! Savaşta yeni cephe mi açılıyor?

Savaşta artık 29. güne girildi. Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD-İsrail-İran savaşında her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İran destekli Yemen'deki Husiler, İsrail'i hedef alan bir füze fırlattı. Yemen’den fırlatılan sonrası savaşta yeni bir cephe açılması riskini doğurdu.

YEMEN'DEN İLK KEZ FÜZE FIRLATILDI

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü. Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti semalarında görüntülendi.

YENİ CEPHE Mİ AÇILIYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlatmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, çatışma Orta Doğu geneline yayıldı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, enerji arzında büyük aksaklıklar yaşandı, küresel ekonomi sarsıldı ve enflasyon endişeleri arttı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin savaşa girmesi halinde, gerilim yeni cephe açılmasıyla daha da büyüyebilir.

KIZILDENİZ'DE İRAN'IN ÇIKARLARINI GÖZETEN FAALİYETLERDE BULUNUYORLARDI

Husiler, İran’a ve “direniş ekseni”ne yönelik saldırıların artması halinde harekete geçmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Husilerin savaşa dahil olması, grubun Yemen dışındaki hedefleri vurabilme kapasitesi ve Kızıldeniz ile Arap Yarımadası çevresindeki deniz ticaret yollarını aksatma potansiyeli nedeniyle çatışmanın daha da genişlemesi riskini artırıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, halihazırda küresel sevkiyatı ve ekonomileri krize sürükledi.

Gazze'deki savaş sırasında Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılar düzenleyen Husilerin savaşa girmesi, küresel ticarette yeni sarsıntılar yaratma potansiyeline sahip bir gelişme olacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır