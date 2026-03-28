Ateş çemberinde 29. gün... İsrail'e füze fırlattılar! Savaşta yeni cephe mi açılıyor?

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta bugün kritik bir gelişme yaşandı. Yemen'den İsrail'e füze gönderildi. İran'ın Yemen'de desteklediği Husilerin yolladığı füze sonrası savaşın seyrinin değişmesi bekleniyor. Husilerin savaşa dahil olması sonrası yeni bir cephe açılacağı da gelen bilgiler arasında. İşte tüm gelişmeler!

Savaşta artık 29. güne girildi. Dünyanın nefesini tutarak izlediği ABD-İsrail-İran savaşında her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İran destekli Yemen'deki Husiler, İsrail'i hedef alan bir füze fırlattı. Yemen’den fırlatılan sonrası savaşta yeni bir cephe açılması riskini doğurdu.

YEMEN'DEN İLK KEZ FÜZE FIRLATILDI

ABD ile İran'a karşı başlattığı saldırılardan bu yana ilk kez Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldığı öne sürüldü. Yemen'den fırlatıldığı iddia edilen füzeler, Batı Şeria'nın El-Halil kenti semalarında görüntülendi.

YENİ CEPHE Mİ AÇILIYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlatmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, çatışma Orta Doğu geneline yayıldı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, enerji arzında büyük aksaklıklar yaşandı, küresel ekonomi sarsıldı ve enflasyon endişeleri arttı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin savaşa girmesi halinde, gerilim yeni cephe açılmasıyla daha da büyüyebilir.

KIZILDENİZ'DE İRAN'IN ÇIKARLARINI GÖZETEN FAALİYETLERDE BULUNUYORLARDI

Husiler, İran’a ve “direniş ekseni”ne yönelik saldırıların artması halinde harekete geçmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Husilerin savaşa dahil olması, grubun Yemen dışındaki hedefleri vurabilme kapasitesi ve Kızıldeniz ile Arap Yarımadası çevresindeki deniz ticaret yollarını aksatma potansiyeli nedeniyle çatışmanın daha da genişlemesi riskini artırıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması, halihazırda küresel sevkiyatı ve ekonomileri krize sürükledi.

Gazze'deki savaş sırasında Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılar düzenleyen Husilerin savaşa girmesi, küresel ticarette yeni sarsıntılar yaratma potansiyeline sahip bir gelişme olacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koltuğu bırakınca imaj değiştirdi! İşte Ali Yerlikaya’nın son haliKoltuğu bırakınca imaj değiştirdi! İşte Ali Yerlikaya’nın son hali
Trump'ın gaf silsilesi devam ediyor!Trump'ın gaf silsilesi devam ediyor!

En Çok Okunan Haberler
İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

İzzet Ulvi Yönter duyurdu! MHP'deki görevinden istifa etti

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Torreira canlı yayında duyurdu! Avrupa'daki son kulübünü açıkladı...

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Güzide Duran'ın ifadesi ortaya çıktı

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BlackRock Başkanı Laurence Fink ile bir araya geldi

