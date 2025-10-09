HABER

Ateşkes onaylandı ancak İsrail rahat durmuyor! Gazze'den dumanlar yükseliyor...

Doğukan Akbayır

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hamas arasında gerçekleşecek olan ateşkesi duyurması tüm dünyada sevinçle karşılandı. Hem Gazze'de hem İsrail'de sevinçle kutlanan ateşkesin onaylanmasının ardından İsrail cephesi her zaman olduğu gibi yine provokatif eylemlere soyundu. Tel Aviv yönetimi bu sabah saatlerinde Gazze'ye yeniden saldırmaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleşecek kabine toplantısı sonrası anlaşmayı imzalaması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve Hamas'ın Gazze'de ateşkesin ilk aşamasını onayladığını duyurmasına rağmen İsrail, Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. Trump yönetiminin sunduğu ateşkes planının kabul edilmesinden saatler sonra, bu sabah Gazze Şeridi'nde dumanlar yükseldi.

Ateşkes onaylandı ancak İsrail rahat durmuyor! Gazze den dumanlar yükseliyor... 1

Ateşkes onaylandı ancak İsrail rahat durmuyor! Gazze den dumanlar yükseliyor... 2

Ateşkes onaylandı ancak İsrail rahat durmuyor! Gazze den dumanlar yükseliyor... 3

NETANYAHU BUGÜN ANLAŞMAYI İMZALAYACAK

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün kabine toplantısının ardından anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

TRUMP: "GÜÇLÜ, KALICI VE EBEDİ BİR BARIŞ"

Trump dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in, güçlü, kalıcı ve ebedi bir barışa doğru ilk adımlar olarak, üzerinde anlaşılan bir hatta askerlerini çekeceği anlamına geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Habertürk

