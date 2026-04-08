Ateşkese gölge düşüren gelişme! 'Trump İran'a acıdı' diyerek açıkladı: "Sadece bir ara..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı açıkladığı ateşkes gelişmesi sonrası gözler bölgeye çevrildi. İran'la 15 maddelik ateşkesin çoğunda anlaşma sağladıklarını duyuran ABD cephesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ateşkesi 'ara' olarak değerlendirdiği açıklamasında, "Devam etmeye hazırız" dedi. Ayrıca Hegseth, İran'ın füze fabrikalarının yok edildiğini duyurdu.

Ateşkese gölge düşüren gelişme! 'Trump İran'a acıdı' diyerek açıkladı: "Sadece bir ara..."
Doğukan Akbayır

ABD/İsrail-İran arasında 40 gündür devam eden savaş gece yarısı ABD Başkanı Trump'ın ateşkes açıklamasıyla son buldu. Dünya kamuoyunda ateşkesin uzun süreli olup olmayacağı tartışılırken Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler geçiş yaptı. Ancak ABD cephesinden ateşkesi gölgede bırakacak bir değerlendirme geldi. İşte haberin tüm detayları!

Ateşkese gölge düşüren gelişme! Trump İran a acıdı diyerek açıkladı: "Sadece bir ara..." 1

"TRUMP İRAN'A ACIDI"

İran hakkında "Sığınaklarda hala füzelerinin olduğunu biliyoruz" diyen Hegseth, "İran'ın sanayi altyapısını yok ettik. Trump İran ekonomisini dakikalar içinde yok edebilirdi. Trump İran'a acıdı" dedi.

Ateşkese gölge düşüren gelişme! Trump İran a acıdı diyerek açıkladı: "Sadece bir ara..." 2

'TARİHİ ZAFER' OLARAK NİTELEDİ

Bakan, İran'ın askeri yeteneklerini tamamen yok ettiklerini savundu ve asla nükleer güce sahip olmayacağını vurguladı ve yapılan ateşkesi "tarihi bir zafer" olarak niteledi. "ABD'yi yaralayabileceklerini düşündüler" diyen Hegseth, İran hava sahasının sahibi olduklarını belirtti.

"ATEŞKES BİR 'ARA'"

Bakan Hegseth'ten sonra ABD Genel Kurmay Başkanı Dan Caine İran operasyonuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Caine, "Kapsamlı bir askeri operasyon gerçekleştirdik. Ateşkes ilan edilse de tetikteyiz. Ateşkes bir ara, devam etmeye hazırız" dedi.

Güçlerinin çok azını kullandıklarını söyleyen Caine, "İran'ın füze fabrikaları yok edildi" dedi.

