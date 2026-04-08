Gözler Hürmüz Boğazı'ndaydı! Ateşkes sonrası kritik gelişme: İlk gemiler geçti

ABD ile İran arasında dün gece saatlerinde ateşkes konusunda anlaşma sağlandığı duyurulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasının detayları da yavaş yavaş şekillenirken günlerdir kapalı olan ve savaşta hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler bugün itibarıyla geçti.

Doğukan Akbayır

28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran savaşında dün gece saatlerinde kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, gece yarısı İran'la ateşkes konusunda mutabık kalındığını duyurdu. Akabinde dünya kamuoyu merakla ateşkesin içeriğini merak ederken bugün Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler geçti. İşte tüm detaylar!

İLK GEMİLER GEÇTİ

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.

Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ATEŞKESİN DETAYLARI

Trump, İran'la varılan ateşkesin detaylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump, Tahran yönetimiyle 15 maddenin çoğunda anlaşma sağladıklarını ifade etti.

Trump ayrıca dünya gündemine bomba gibi düşen yeni bir gelişmeyi de aktardı.

Ateşkes sonrası Trump, İran'a silah satan devletlere 'derhal' olmak üzere yüzde 50 vergilendirme uygulayacaklarını açıkladı.

