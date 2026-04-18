Ateşkeste Hürmüz çıkmazı! ABD'den 'savaş' açıklaması: "Günler içinde..."

İran ve ABD arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Varılan ateşkes nedeniyle İran, dün Hürmüz'ü açtığını duyurmuştu. Trump ise anlaşmanın yüzde 100 yürürlüğe giresiye kadar ABD'nin başlattığı ablukanın devam edeceğini ifade etmişti. Bu durum üzerine İran, Hürmüz'ü bugün yeniden kapattı.

"İRAN ŞANTAJ YAPAMAZ"

İran'ın bu hamlesine karşılık olarak Trump, görüşmelerin devam ettiğini, İran'ın kendilerine şantaj yapamayacağını ifade etmişti.

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Son yaşanan yeni gelişmede ABD'den üst düzey bir yetkili, Axios'a, yakında bir adım olmazsa, savaşın günler içinde yeniden başlayabileceğini söyledi.