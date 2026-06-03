HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu

Aydın’ın Didim ilçesinde şarampole uçan otomobilin 29 yaşındaki sürücüsü Kezban Nur Karakaya ve 30 yaşındaki yolcu konumundaki Özlem Erişkin hayatını kaybetti.

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu

Feci kaza, saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi. Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği 20 ASB 838 plakalı otomobil, şarampole uçtu.

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu 1


Kezban Nur Karakaya (29)

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi’ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu 2
Özlem Erişkin (30)

Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu 4

İki genç kadının feci sonu! Otomobil şarampole uçtu 5
Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...Hindistan'daki otelde can pazarı! Çaresizce aşağı atladılar...
"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görevlendirme

Anahtar Kelimeler:
didim Aydın kaza şarampol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Kılıçdaroğlu MYK toplantısını yaptı! Aldığı ilk karar bu oldu

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Esenyurt’ta bir kadın 4. kattan aşağı atladı

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

Fenerbahçe'de Hakan Safi coştu! Hakan Çalhanoğlu bombası...

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla olay olmuştu! Evleniyor

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.