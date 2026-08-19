"Atığın Hikayesi" sergisi Sıfır Atık Vakfı'nda ziyarete açıldı

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Hareketi'nin sanatla buluştuğu yarışmaya 1591 eser başvurdu.

Plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride değerlendirilen eserlerde atık malzemeler, özgün yorumlarla sanat eserine dönüştürüldü.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, tören öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın Sıfır Atık Vakfı ve BM işbirliğinde Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlendiğini söyledi.

Yarışmaya binlerce eser katıldığını ve sergide bir kısmının yer aldığını ifade eden Ağırbaş, "Burada amacımız şuydu, çöpe attığımız ürünler aslında bir atık, bir çöp değil. Onlar sanatçılarımızın eliyle sanata dönüşebilir, vatandaşımızın eliyle tekrar kullanılabilir. Burada vermek istediğimiz mesaj net, vatandaşımıza atığın tekrar dönüştürülebildiğini göstermek istiyoruz. Elimizde bazı veriler var. Bugün itibarıyla dünyadaki tekstil üretimini durdursak, mevcut şu an üretilmiş olan tekstil ürünleri gelecek beş nesli giydirebilecek şekilde. Çok ciddi bir tüketim çılgınlığıyla karşı karşıyayız." dedi.

"SIFIR ATIK 193 ÜLKEDE KARŞILIK BULAN GLOBAL BİR HAREKETE DÜŞTÜ"

Vatandaşların sıfır atık bağlamındaki taleplerini çözmek amacıyla sahada çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Ağırbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki üç gün boyunca Adana, Mersin, Antalya ve Muğla'ya gideceğiz. Orada koordinasyon toplantıları yapacağız. Plastik atık bağlamındaki sorunları yerinde inceleyeceğiz. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde de Cumhuriyet tarihinin en büyük plastik atık çalıştayını icra edeceğiz. O çalıştayda da 17 bakanlığımız, 400'den fazla kurum kuruluş temsilcisiyle plastik atıkla alakalı gelecek planımızı ortaya koyacağız. Vatandaşımızı ilgilendiren bütün konularda Sıfır Atık Vakfı olarak orada oluyoruz. Vatandaşımızla beraber çözüm önerileri arıyoruz ve sorunları yerinde çözmeyle alakalı irade gösteriyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü."

Ağırbaş, küresel çapta yapılan büyük iklim ve çevre toplantılarının Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilmek istendiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyada sıfır atık denildiğinde akla Türkiye, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sıfır Atık Vakfı geliyor. Bu bağlamda da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Sayın Bakanımız Murat Kurum, aynı zamanda COP31 Başkanı. Kendisiyle de COP31'e hazırlanıyoruz. Diğer bakanlıklarımızla da ciddi çalışmalarımız var. İnşallah hep birlikte daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için çalışacağız. Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek için çalışacağız."

"SERGİYİ GEZENLER ATIĞIN DÖNÜŞEBİLDİĞİNİ GÖRÜYOR"

Sergideki eserlere ilişkin izlenimlerini paylaşan Ağırbaş, "Ben sergiyi gezdim. Sergide ağaç dallarından kola şişelerine farklı ürünlerden yapılan eserler var. Bu sergiyi gezenler atığın neye dönüşebildiğini görüyor. Ağaç dallarından tutun da evdeki kullandığınız ürünlere kadar, onlar sanatçılarımızın eliyle farklı sanat eserlerine dönüşebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Yarışmaya başvuran herkesin değerli olduğunu vurgulayan Ağırbaş, "Bir kısmına bugün burada ödül veriyoruz ama diğerlerini de önümüzdeki başka programlarda sergileyeceğiz. Bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni yarışmalarımız da olacak. Yeni programlarımız da olacak. İlgilileri o yarışmalarımıza başvurmaya davet ediyoruz." görüşünü paylaştı.

"DOĞAMIZA İYİ BAKMAZSAK DOĞA DA BİZE İYİ BAKMAYACAKTIR"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi ise açılışta yaptığı konuşmada, iklim ve çevre alanında atılacak adımların önemine dikkati çekerek, sıfır atık ve iklim eyleminin yalnızca politika ve yasal düzenlemelerden ibaret olmadığını, insani duyguların da sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanatın evrensel bir dil olduğuna dikkati çeken Ahonsi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Doğamıza ve gezegenimize iyi bakmazsak, doğa da bugün ve gelecekte bize iyi bakmayacaktır. İklim ve çevre için atılan her olumlu adım ekonomiye, ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki barışa da katkı sunuyor. Doğanın korunması için gösterilen çabalar daha sağlıklı toplumlar ve döngüsel ekonomiye katkı olarak geri dönecektir."

Tüm katılımcıları ve dereceye girenleri tebrik eden Ahonsi, çevrenin korunması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaların gelecek nesillere ilham vermesi gerektiğini belirtti.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Konuşmaların ardından kazananlara Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş ile BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi tarafından ödülleri takdim edildi.

Sıfır Atık Sanat Yarışması kapsamındaki jüri değerlendirmesinde "Sıfır Atık Vakfı Özel Ödülü"ne Hüseyin Ergen'in "Frejya" adlı eseri layık görüldü.

Plastik atıklar kategorisinde Fırat Karapınar "Reborn" adlı eseriyle birinci, Barış Özten "CD Büst" ile ikinci, Yağmur Arslan ise "Simurg" çalışmasıyla üçüncü oldu. Cam atıklar kategorisinde Gülçin Sökücü "Mukaddes Döngü" eseriyle birincilik elde etti.

Metal atıklar kategorisinde birinciliği "Küllerinden Doğmak" eseriyle Ahmet Özer, ikinciliği "Ejderha Çelik Kanat" ile Yılmaz Tekaçar, üçüncülüğü ise "Tehlikeli Tür" çalışmasıyla İsmail Eyüpoğlu kazandı.

Kağıt atıklar kategorisinde Ayşegül Akçay Uçak "Kendini Oku" eseriyle birinci, Fırat Karapınar "Alageyik" ile ikinci, Merve Bayram ise "Sessiz RE-SİF" çalışmasıyla üçüncü sırayı aldı.

Tekstil atıkları kategorisinde birincilik ödülü "Sessiz Çığlık" eseriyle Semih Beceren'e, ikincilik ödülü ise "Kuş Tüyünün Ağırlığı" çalışmasıyla Fatıma Berra Özyurt'a verildi.

Ahşap atıklar kategorisinde ise Ziya Kaptan "Krudelis Karantina" eseriyle birinciliği, Zeynep Ataş "İstanbul'a Bakış" çalışmasıyla ikinciliği, Yakup Burak Akay da "Humay; Kıyıdan Doğan" eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Yarışmada dereceye giren isimlere Sıfır Atık Vakfı Özel Ödülü için 100 bin, birincilik için 50 bin, ikincilik için 35 bin, üçüncülük için ise 25 bin lira ödül takdim edildi.

Törenin ardından katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi ve sanatçılardan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

"Atığın Hikayesi" sergisi, 30 Eylül'e kadar Sıfır Atık Vakfı'nda ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır