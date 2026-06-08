HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Atlı Jandarma Timi' Ölüdeniz'de göreve başladı

Muğla'nın turizm cenneti Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde atlı jandarma timi yaz sezonuyla birlikte görevine başladı.

'Atlı Jandarma Timi' Ölüdeniz'de göreve başladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde atlı jandarma timi yaz turizm sezonuyla birlikte görevlerine başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan (JAKEM) geçici görevle bölgeye gönderilen atlı jandarma timi, yaz boyunca güvenlik ve asayiş hizmetlerine destek verecek.

Üç binici personel ve üç at bakıcısından oluşan ekip, yaklaşık iki ay süreyle Ölüdeniz ve çevresinde görev yapacak. Tim, özel eğitimli 'Ilgaz', 'Yetkin' ve 'Mergen' isimli asayiş atlarıyla devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Atlı jandarma ekipleri, özellikle Belcekız Plajı, Ölüdeniz Sahili, yürüyüş güzergahları ve turist yoğunluğunun yaşandığı alanlarda görev alıyor. Bölgede hem görünür güvenlik hizmeti sunan hem de vatandaşlarla birebir iletişim kuran ekiplerin, güvenli turizm uygulamalarına katkı sağlıyor. Yabancı dil bilen personelden oluşan tim, devriyeler sırasında yerli ve yabancı turistlere güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulunurken, ihtiyaç duyan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Ekipler, bölgedeki genel asayişin korunması, suçun önlenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Ölüdeniz'i ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken atlı jandarma timi, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Sahil ve yürüyüş alanlarında devriye görevi yapan ekiplerle fotoğraf çektiren yerli ve yabancı ziyaretçiler, atlı birliklere ilgi gösteriyor.

Yetkililer, yaz sezonu boyunca görev yapacak atlı jandarma timinin, bölgedeki güvenlik hizmetlerine destek vermeyi sürdüreceğini ve devriye faaliyetlerinin turizm sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonuAfyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı! 60 yıl hapisle aranıyorduManisa'da cezaevi firarisi yakalandı! 60 yıl hapisle aranıyordu

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.