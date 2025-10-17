HABER

Atölyesinde üzerine kereste düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aksaray’da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk üzerine kereste düşmesi sonucu hayatını kaybederken, ondan geriye 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü kaldı.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Sokarlı köyünde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, çalıştığı esnada üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve yanlarında çalışan Zeki U. isimli şahıslar Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemelerinin sürdürdüğü olayla ilgili Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, çocuğun ölümünden 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü ortaya çıktı.

