Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit neden olur, nasıl geçer?

Vücudun dış kısmını tamamen kaplayan cilt, dış ortamla sürekli olarak temas halinde olduğu için dış etkenlerden çok sık etkilenebilir. Güneş ışınlarından alerjik reaksiyona neden olan yiyeceklere kadar birçok durum cildi tahriş edebilir ya da çeşitli cilt hastalıklarının oluşmasına neden olabilir.
Bir egzama türü olan atopik dermatit ciltte döküntü, kaşıntı, yoğun kuruluk hissi gibi cilt deformasyonlarına neden olan bir cilt hastalığı türüdür. Atopik dermatit genel olarak çocuk yaşlarda başlayan, ciltte iltihaplanmalara ve aşırı kuruluğa neden olan bir hastalıktır.
En sok görülen egzama türlerinden biri olan atopik dermatit çok kolay anlaşılan belirtiler ile kendini gösterir. Ciltteki değişiklikleri ve olumsuz gelişmeleri takip ederek belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğü zaman hemen uzman bir doktora gitmek gerekir. Atopik dermatit belirtileri şunlardır:
Atopik dermatit hastalığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Ciltte oluşan deformasyonlarla kendini gösteren bu hastalık aile geçmişinde, astım, rinit, egzama gibi sorunlar yaşanmış olmasından kaynaklı olarak da ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca şu durumlar da atopik dermatit nedenleri arasında yer alır:
Atopik dermatit sorunu ile baş edebilmek için öncelikli olarak sorunun kaynağı tespit edilmeli ve neden oluştuğu bulunmalıdır. Bu noktada atopik dermatit durumundan şüphe ediliyorsa ve belirtiler görünüyorsa hemen bir uzman doktora danışılmalıdır. İyi geldiği ve tedavi sürecinde kullanıldığı bilinen yöntemlerden bazıları şunlardır:
Atopik dermatit durumu çoğu zaman besinlerden kaynaklı alerjik reaksiyonlar sonucu olarak meydana gelebilmektedir. Bu yüzden doktor uygun gördüğü takdirde atopik dermatit diyeti önerebilir. Yapılan atomik dermatit diyeti dahilinde bu rahatsızlık durumunda yenmesi gereken besinlerden bazıları şunlardır:
Hem beslenme hem de hayat tazı açısından atopik dermatit sorununa göre bir hayat düzeni oluşturulmalı ve bu düzene uyulmalıdır.
Atopik dermatit sorunu olan kişilerin uzak durması gerektiği belirtilen bazı besinler vardır. Bunlar atopik dermatit sorununu tetikleyici olarak kabul edilmiştir. Alerjik reksiyona neden olarak atopik dermatiti tetikleyeceği bilinen besinlerden bazıları şunlardır:
Kırmızı meyveler