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Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit neden olur, nasıl geçer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.03.2025 23:21
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Çeşitli nedenlerden ötürü cilt sağlığı bozulabilir ya da çeşitli cilt ve deri hastalıkları görülebilir. Sağlıklı bir cilt için cildi olumsuz dış etkenlerden korumak son derece önemlidir. Ancak yine de bazı cilt sorunları genetik ya da dış etkenler nedeniyle yaşanıyorsa mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit neden olur, nasıl geçer?

İçindekiler

  • Atopik dermatit nedir?
  • Atopik dermatit neden olur?
  • Atopik dermatit nasıl geçer?
  • Atopik dermatit ne yemelidir?
  • Atopik dermatit ne yememelidir?

Vücudun dış kısmını tamamen kaplayan cilt, dış ortamla sürekli olarak temas halinde olduğu için dış etkenlerden çok sık etkilenebilir. Güneş ışınlarından alerjik reaksiyona neden olan yiyeceklere kadar birçok durum cildi tahriş edebilir ya da çeşitli cilt hastalıklarının oluşmasına neden olabilir.

Atopik dermatit nedir?

Bir egzama türü olan atopik dermatit ciltte döküntü, kaşıntı, yoğun kuruluk hissi gibi cilt deformasyonlarına neden olan bir cilt hastalığı türüdür. Atopik dermatit genel olarak çocuk yaşlarda başlayan, ciltte iltihaplanmalara ve aşırı kuruluğa neden olan bir hastalıktır.

En sok görülen egzama türlerinden biri olan atopik dermatit çok kolay anlaşılan belirtiler ile kendini gösterir. Ciltteki değişiklikleri ve olumsuz gelişmeleri takip ederek belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğü zaman hemen uzman bir doktora gitmek gerekir. Atopik dermatit belirtileri şunlardır:

  • Kuru deri
  • Yüzde solukluk
  • Ayak tabanı ve avuç içi çizgilerde yoğunluk olması
  • Avuç içinde kaşıntı
  • Düşük saç çizgisi
  • Boyunda katlanma oluşması
  • Parlak tırnaklar
  • Dudakların kenarlarında çatlaklar
  • Deri renk değişiklikleri oluşumu

Atopik dermatit neden olur?

Atopik dermatit hastalığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Ciltte oluşan deformasyonlarla kendini gösteren bu hastalık aile geçmişinde, astım, rinit, egzama gibi sorunlar yaşanmış olmasından kaynaklı olarak da ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca şu durumlar da atopik dermatit nedenleri arasında yer alır:

  • Genetik nedenler
  • Çevresel faktörler
  • Düşük bağışıklık sistemi
  • Alerjik durumlar
  • Aşırı stres

Atopik dermatit nasıl geçer?

Atopik dermatit sorunu ile baş edebilmek için öncelikli olarak sorunun kaynağı tespit edilmeli ve neden oluştuğu bulunmalıdır. Bu noktada atopik dermatit durumundan şüphe ediliyorsa ve belirtiler görünüyorsa hemen bir uzman doktora danışılmalıdır. İyi geldiği ve tedavi sürecinde kullanıldığı bilinen yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Nemlendirici kremler
  • Stres yönetimi sağlamak
  • Atopik dermatit hassasiyetini tetikleyen durumlardan uzak durmak
  • Doktorun belirlediği tedavi yöntemlerine harfiyen uymak

Atopik dermatit ne yemelidir?

Atopik dermatit durumu çoğu zaman besinlerden kaynaklı alerjik reaksiyonlar sonucu olarak meydana gelebilmektedir. Bu yüzden doktor uygun gördüğü takdirde atopik dermatit diyeti önerebilir. Yapılan atomik dermatit diyeti dahilinde bu rahatsızlık durumunda yenmesi gereken besinlerden bazıları şunlardır:

  • Omega 3 yağ asitleri
  • C vitamini içeren besinler
  • E vitamini içeren besinler
  • Ceviz
  • Balık
  • Yeşil yapraklı olan sebzeler
  • Tohumlar

Atopik dermatit ne yememelidir?

Hem beslenme hem de hayat tazı açısından atopik dermatit sorununa göre bir hayat düzeni oluşturulmalı ve bu düzene uyulmalıdır.

Atopik dermatit sorunu olan kişilerin uzak durması gerektiği belirtilen bazı besinler vardır. Bunlar atopik dermatit sorununu tetikleyici olarak kabul edilmiştir. Alerjik reksiyona neden olarak atopik dermatiti tetikleyeceği bilinen besinlerden bazıları şunlardır:

  • İnek sütü
  • Tavuk yumurtası
  • Soya
  • Buğday
  • Yer fıstığı
  • Kabuklu deniz ürünleri
  • Balık
  • Kuruyemişler
  • Adaçayı
  • Kekik
  • Çikolata
  • Yapay koruyucu ve renklendirici içeren besinler
  • Domates

  • Kırmızı meyveler

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