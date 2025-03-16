Atopik dermatit nedir? Atopik dermatit neden olur, nasıl geçer?

Vücudun dış kısmını tamamen kaplayan cilt, dış ortamla sürekli olarak temas halinde olduğu için dış etkenlerden çok sık etkilenebilir. Güneş ışınlarından alerjik reaksiyona neden olan yiyeceklere kadar birçok durum cildi tahriş edebilir ya da çeşitli cilt hastalıklarının oluşmasına neden olabilir.

Atopik dermatit nedir?

Bir egzama türü olan atopik dermatit ciltte döküntü, kaşıntı, yoğun kuruluk hissi gibi cilt deformasyonlarına neden olan bir cilt hastalığı türüdür. Atopik dermatit genel olarak çocuk yaşlarda başlayan, ciltte iltihaplanmalara ve aşırı kuruluğa neden olan bir hastalıktır.

En sok görülen egzama türlerinden biri olan atopik dermatit çok kolay anlaşılan belirtiler ile kendini gösterir. Ciltteki değişiklikleri ve olumsuz gelişmeleri takip ederek belirtilerden biri ya da birkaçı görüldüğü zaman hemen uzman bir doktora gitmek gerekir. Atopik dermatit belirtileri şunlardır:

Kuru deri

Yüzde solukluk

Ayak tabanı ve avuç içi çizgilerde yoğunluk olması

Avuç içinde kaşıntı

Düşük saç çizgisi

Boyunda katlanma oluşması

Parlak tırnaklar

Dudakların kenarlarında çatlaklar

Deri renk değişiklikleri oluşumu

Atopik dermatit neden olur?

Atopik dermatit hastalığı çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Ciltte oluşan deformasyonlarla kendini gösteren bu hastalık aile geçmişinde, astım, rinit, egzama gibi sorunlar yaşanmış olmasından kaynaklı olarak da ortaya çıkmış olabilir. Ayrıca şu durumlar da atopik dermatit nedenleri arasında yer alır:

Genetik nedenler

Çevresel faktörler

Düşük bağışıklık sistemi

Alerjik durumlar

Aşırı stres

Atopik dermatit nasıl geçer?

Atopik dermatit sorunu ile baş edebilmek için öncelikli olarak sorunun kaynağı tespit edilmeli ve neden oluştuğu bulunmalıdır. Bu noktada atopik dermatit durumundan şüphe ediliyorsa ve belirtiler görünüyorsa hemen bir uzman doktora danışılmalıdır. İyi geldiği ve tedavi sürecinde kullanıldığı bilinen yöntemlerden bazıları şunlardır:

Nemlendirici kremler

Stres yönetimi sağlamak

Atopik dermatit hassasiyetini tetikleyen durumlardan uzak durmak

Doktorun belirlediği tedavi yöntemlerine harfiyen uymak

Atopik dermatit ne yemelidir?

Atopik dermatit durumu çoğu zaman besinlerden kaynaklı alerjik reaksiyonlar sonucu olarak meydana gelebilmektedir. Bu yüzden doktor uygun gördüğü takdirde atopik dermatit diyeti önerebilir. Yapılan atomik dermatit diyeti dahilinde bu rahatsızlık durumunda yenmesi gereken besinlerden bazıları şunlardır:

Omega 3 yağ asitleri

C vitamini içeren besinler

E vitamini içeren besinler

Ceviz

Balık

Yeşil yapraklı olan sebzeler

Tohumlar

Atopik dermatit ne yememelidir?

Hem beslenme hem de hayat tazı açısından atopik dermatit sorununa göre bir hayat düzeni oluşturulmalı ve bu düzene uyulmalıdır.

Atopik dermatit sorunu olan kişilerin uzak durması gerektiği belirtilen bazı besinler vardır. Bunlar atopik dermatit sorununu tetikleyici olarak kabul edilmiştir. Alerjik reksiyona neden olarak atopik dermatiti tetikleyeceği bilinen besinlerden bazıları şunlardır: