Ava çıkan yaşlı adamın cansız bedeni suda bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava çıktığı bilinen ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.Olay, Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ava çıktığı bilinen ancak kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan ve ava gitmek için evden ayrıldığı belirtilen 70 yaşındaki İbrahim Durmaz’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken Elbistan Acil Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verdi. Yapılan arama çalışmalarına yaşlı adamın cansız bedeni mahalleden geçen Söğütlü Çayı kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş
