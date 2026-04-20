Avcılar'da 4 katlı binada yangın; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Avcılar’da 4 katlı binanın giriş katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 9 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Atlı Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın giriş katındaki daireden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aralarında çocuklarında bulunduğu üst katlarda mahsur kalan 20 kişi merdiven aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Avcılar apartman
