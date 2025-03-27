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  4. Avcılar'da aile katliamı! Eski eşinin evine gitti, 3 kadını vurup küçük kızını dışarı çıkardıktan sonra intihar etti

Avcılar'da aile katliamı! Eski eşinin evine gitti, 3 kadını vurup küçük kızını dışarı çıkardıktan sonra intihar etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 09:35
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Avcılar'da kısa süre önce eşiyle boşanan taksi şoförü Haydar Duman, silahla kayınvalidesinin evine gitti. Eski eşi ile kayınvalidesini öldüren Duman evdeki 2 kişiyi daha yaraladıktan sonra intihar etti.

Avcılar'da aile katliamı! Eski eşinin evine gitti, 3 kadını vurup küçük kızını dışarı çıkardıktan sonra intihar etti

Olay akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in(32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti.

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Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi.

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ESKİ EŞ VE ESKİ KAYINVALİDE HAYATINI KAYBETTİ

Polisin eve yaklaşmasına izin vermeyen Duman, telefonla çağırdığı yakınına küçük kızı teslim etti. Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Haydar Duman, aynı silahla intihar etti. Evden silah sesi gelmesi üzerine içeri giren polis ekipleri, kanlar içerisindeki 4 kişiyle karşılaştı. Ekiplerin kontrollerinde saldırgan Haydar Duman, eski eşi Damla Bakiler ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler'in hayatını kaybettiğini, Selin Bakiler'in ve büyük annelerinin ise yaralı olduğunu belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

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"UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞTIK..."

Olayda eşini ve 2 kızını kaybeden Hüseyin Bakiler, "Ayrılmışlardı. Kızıma rahat vermiyor diye uzaklaştırma aldırmıştık. Çocuğun eşyalarından birini almak için gelmiş. Küçük kızım vurulmuştu, hastaneye gönderdik onu" dedi.

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Haydar Duman'ın arkadaşı ve aynı zamanda komşusu Mümtaz Eles, olanlara inanamadığını belirtirken, "Geldiğimde pencerede başına tabanca dayamıştı. Polisler onunla konuşup ikna etmeye çalışıyordum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar polis Avcılar aile kayınvalide kız çocuk
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