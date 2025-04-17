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Avcılar'da akıllara durgunluk veren olay! Bina yıkılınca ortaya çıktı... 2 odanın duvarı yokmuş

Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan binanın bitişiğindeki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. İlginç görüntü kameraya yansıdı.

Avcılar'da akıllara durgunluk veren olay! Bina yıkılınca ortaya çıktı... 2 odanın duvarı yokmuş
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Cihangir Mahallesi Uygun Sokak'taki 5 katlı bir bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı verildi. Alana gelen iş makinası yıkıma başladı. Yıkımın yapıldığı sırada ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yan taraftaki 5 katlı apartmanın teras katındaki dairenin 2 odasının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrasında duvarsız kalan 2 oda kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin terastaki boşluğu odaya çevirdiği bitişikteki binanın duvarlarını kullandığı iddia edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar duvar
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