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Avcılar'da denizde ceset ihbarı asılsız çıktı

Avcılar'da denizde ceset olduğu ihbarı sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan aramada olumsuz bir duruma rastlanmazken, vatandaşların arama çalışmasını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Avcılar'da denizde ceset ihbarı asılsız çıktı

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler sahilinde meydana geldi. Bir vatandaşın denizde ceset gördüğü ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Yunus Polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) Timi deniz de arama çalışmasına başladı. Yapılan arama çalışmasının ardından herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirlendi. İhbar asılsız çıkarken, çevredeki vatandaşların kayalıklara dizilerek arama çalışmasını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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