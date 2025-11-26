HABER

Avcılar’da tırın çarptığı üst geçit kapatıldı, geçit kaldırma çalışmaları çileye dönüştü

Avcılar'da iş makinesi taşıyan tır, üstgeçide çarptı. Tehlike oluşturan üst geçidin kaldırma çalışmaları nedeniyle oluşan trafik çileye dönüştü. Hasar gören üst geçidi kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olay, Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşanmıştı. İş makinesi taşıyan 34 FD 3363 plakalı tır, cadde üzerindeki üstgeçide çarpmıştı. Kazada tır şoförü ve yanındaki yolcu yaralanmış ve üst geçitte ise büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı, ekipler üst geçitte inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından yıkılma tehlikesinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ekipler yolu kapatarak üst geçidi kaldırma çalışması başlattı.

HASAR GÖREN ÜST GEÇİDİ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Oluşan trafik çilesi kameralara yansıdı. Çalışmalar nedeniyle yol tamamen kapatılınca hem çevrede hem de alternatif yollarda trafik oluştu ve saatlerce vatandaşlar evlerine gidemedi. Yoğun trafik geç saatlere kadar sürdü.

Hasar gören üst geçidi kaldırma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

